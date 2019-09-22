Над Россией прошел обильный радиоактивный дождь? 22.09.2019, 10:23

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Взрыв в Неноксе породил вопросы, которые так и остались без ответов.

Российское издание «Беломорканал» опубликовало свою версию интервью с участием российского журналиста Алексея Пивоварова по теме инцидента, произошедшего в окрестностях Северодвинска утром 8 августа.

«Данный материал можно озаглавить «Навстречу митингу», ибо 22 сентября северяне в ходе акции протеста, в частности, намерены потребовать закрытия испытаний с риском радиационного заражения», - пишет издание.

Заодно издание опубликовало вопросы из отзывов россиян на видео, опубликованное 19 сентября каналом Алексея Пивоварова «Редакция».

Один из зрителей посчитал, что Пивоваров поторопился с выпуском. Дескать, нужно было дождаться регулярного ежемесячного отчета Росгидромета за август. Тогда в информации, опубликованной «Редакцией», было бы больше «мяса». Северянин считает, что теперь у московских журналистов есть шанс снять вторую серию.

Также комментатор пишет: «Ирина Шрайбер так и не разобралась, что 25% цезия-137 остаются в мышцах навсегда. Тем хуже для врача. Уровень в его мышцах был выше порога для овут (20Бк/кг). Цезий-137 активно всасывается в кровь обратно при выводе из организма.

Единичный случай с этим врачом только потому, что всех, кого проверяли, проверяли на оборудовании с нижним порогом определения цезия-137 как овут на уровне 20Бк/кг тела. Если бы проверяли как гражданских лиц с порогом 2Бк/кг, врачей с цезием в мышцах было бы больше.

И - очень странное заявление интервьюируемых об отсутствии радиоактивных осадков. Ээээ... А датчики АСКРО на Дух Святой отреагировали?».

По части дождя – да, действительно, странная деталь в видео. Когда сами записывались с Пивоваровым, к сожалению, забыли упомянуть о дожде 8 августа. А северодвинцы подтвердят, что во второй половине дня над городом (и над Неноксой?) пролился достаточно обильный дождь. А ветер, как установился к полудню со стороны Неноксы на Северодвинск – так и оставался. Впрочем, те, кто наблюдал за развитием событий внимательно и подробно, считают, что дождь выпал уже после того, как мимо Неноксы и Северодвинска прошло облако инертных газов. Следовательно, есть основания надеяться, что выпадения радиоактивных осадков не произошло.

И – еще одна деталь из видео, опубликованного «Редакцией», по которой у комментатора появился очередной вопрос:

«Очень странные заявления интервьюируемых об отсутствии в окрестностях Северодвинска и Неноксы цезия-137. Ээээ... Цезий-137 еще на картах 1974 года вообще-то в тех краях однозначно обозначен. И за «чернобыльским» цезием-137 не надо ехать в Брянскую область. «Чернобыльский» цезий тоже лежит в Архангельской области».