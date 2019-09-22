Белоруска с тремя детьми: Познакомилась с датским принцем на сайте знакомств 1 22.09.2019, 10:31

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Фото: @stepnaya__

Бывшая жена известного футболиста рассказала, как начала новую жизнь.

Наталья была замужем за известным белорусским футболистом, но эта часть ее жизни уже в прошлом. Как напоминание о ней — трое детей. Сейчас героиня говорит о себе в блоге как о «любимой женщине датского принца». Кто этот принц и как пережить развод, когда ты беременна, Наталья рассказала Ребенок.BY.

Наталья не любит говорить о своем прошлом браке и просит не упоминать имени супруга. При этом героиня не жалеет о замужестве, разводе и прошлой жизни.

— Свою семейную жизнь с бывшим мужем мы строили с нуля. Я не пришла и не поселилась в шикарном доме, не получила машину с водителем и кучу денег на счетах. Когда мы познакомились, футбольный клуб, в котором работал будущий супруг, отдал ему "долг" квартирой — небольшой, однокомнатной. Шаг за шагом мы строили жизнь, лепили свой брак, обустраивали жилье. Тогда имя моего мужа не звучало на всю страну, а будущее выглядело весьма неопределенно.

Я присутствовала на каждой игре, летала за 100-300 километров на матчи, сидела в холод и жару на трибунах, ждала его после каждого матча. У нас родился один ребенок, затем второй. Муж постоянно отсутствовал: редкие встречи, расставания, бесконечное ожидание и постепенно нарастающее чувство пропасти между нами. Муж приезжал какой-то чужой, много молчал, а однажды признался в измене. ⠀

Это та правда, которую совсем не хочешь знать. Ты просто тихо сходишь с ума от одной этой мысли. И не понимаешь, как перестать думать вообще. А внутри — такая бездонная черная пустота. Он уходил с одним чемоданом, а я стояла и рыдала, держа за руки двоих детей.

Фото: @stepnaya__

После ухода мужа узнала о беременности Всего через четыре дня после разрыва с мужем Наталья поняла, что беременна. Возможно, семья бы сохранилась, признается героиня, но им «не хватило этих четырех дней».

— Я не сразу поняла, что в положении. По утрам плохо себя чувствовала, не могла есть. И так как никогда не испытывала токсикоза решила, что это нервный срыв. Моя мама — медик, и она сразу предположила беременность. Я купила тест, чтобы исключить эту возможность.

Помню, как бежала в ванную с такой скоростью, будто сдавала кросс по бегу. Белая лакмусовая бумажка медленно окрашивалась в розовый цвет и рисовала ответ на самый главный вопрос. Я сползала на пол, закрывая лицо руками от неожиданности. Две полоски лежали в руке, а в голове водоворот мыслей. В тот день мама работала на «скорой помощи» и просила дождаться вечера, когда она приедет и поговорит со мной. Я кроме аборта ни о чем другом не думала.

«Как жить дальше с двумя детьми и третьим под сердцем?» — именно с этими мыслями я мчалась в женскую консультацию. Но прерывать беременность мне никто не разрешил. Навсегда запомнила фразу: «Бог дал ребенка, даст и хлеба», – сказала моя гинеколог и отправила домой на 10 дней с кучей бумажек в руках: анализов, УЗИ, тестов.

На шестой неделе беременности после сдачи всех анализов я пришла на УЗИ. Это был переломный момент: мне сказали, что у эмбриона уже бьется сердце, хотя обычно это происходит только на восьмой неделе. Именно тогда я приняла решение оставить ребенка. Так, 12 лет назад 14 декабря в самый канун Нового года в моей жизни началась «эпоха», делящая ее на «до» и «после».

Я понимала четко, что большим планам уже не сбыться, с мечтами о долгой семейной жизни покончено. Иногда накатывало так, что выть хотелось.

Бывшему мужу о беременности рассказала мама. Беременность для меня была полной неожиданностью, а реакция мужа неоднозначной. Как рассказать ему об этом, я не знала, и за меня это сделала мама. Позже он задал мне всего один вопрос: Для кого ты его рожаешь? Ответ был внутри. Для себя.

Фото: @stepnaya__

Наталье предстояло одновременно пережить измену и развод, все это — во время беременности третьим ребенком. Но главным вопросом на тот момент был финансовый.

— Я была в декрете, всегда жила за деньги мужа, а тут резко осталась совсем без средств к существованию. Мне некогда было думать о восстановлении семьи, стоял вопрос, как жить дальше и за что растить детей. Первое время мне помогали родители, но еще во время беременности я вышла на работу. Сначала это была госструктура, потом — бутик дорогой мультибрендовой одежды, далее — туристические агентства.

И только потом, гораздо позже, я начала работать удаленно и зарабатывать онлайн. Муж продолжал помогать нам финансово, когда был в футбольной команде. С окончанием спортивной карьеры его заработок стал небольшим.

И уже последние четыре года на каждого ребенка он платил по 50$. В начале этого лета дела пошли еще хуже, и я предложила не платить алименты, на что он ответил, что помогать хочет и при возможности будет платить. К сожалению, с тех пор алиментов мы не получали вовсе. Я не напоминаю.

Если бы у меня не было возможности содержать детей, я была бы более требовательной. Но в целом с бывшим мужем у нас сложились хорошие отношения. Каждый из нас живет своей жизнью, но дети всегда напоминают нам о том, что когда-то нас объединяла семья. Решила «клин клином вышибать»⠀ Каждый переживает развод по-своему. В свое время героиня решила пойти по пути «клин клином вышибают» и зарегистрировалась на первом попавшемся сайте знакомств.

— Часто женщины боятся вступать в новые отношения. У меня было по-другому. Я не боялась знакомиться. И моя самооценка выросла в разы, страдать от одиночества я перестала и постепенно начала завязывать отношения с мужчинами. Конечно, можно столкнуться с неприятными личностями.

Писали все кому не лень. Мужчины намного старше и со странными психологическими отклонениями. Абсолютно безграмотные мужчины, женатые, аферисты и те, кто откровенно предлагал деньги и отношения без обязательств. «Невероятно богатые и страшно занятые», которые, снизошли до простых смертных, чтобы тебе написать. А на самом деле сидящие в тесной хрущевке.

Однажды я пострадала из-за знакомства с альфонсом. Это был еще один горький опыт, после которого я на ступеньку выросла.

Фото: @stepnaya__

Наталья рассказала, что со своим новым мужчиной из Дании тоже познакомилась на сайте знакомств.

— Он написал мне в момент, когда я все реже и реже появлялась на сайте. Его ник был «Готов рискнуть», а первыми словами «Глаза, губы, волосы, формы — потрясающая женщина!» В локации была Дания, чужая фотография на первом плане и приглашение выпить чашечку кофе. Как сейчас помню свой смех и полное недоверие!

А незнакомец с сайта ответил: «Заходя на такой ресурс, надо быть готовым отделять зерна от плевел. Поэтому давайте меняться. Покажите мне, где в Минске самый вкусный кофе». Он прилетел спустя пять дней на двое суток, но остался еще на два дня.

С тех пор закрутилась жизнь на две страны: Беларусь — Дания с ежемесячными перелетами. «Принцем» на самом деле он не является, я сама его так называю. Он живет в Дании 20 лет. Уезжал туда с семьей, но развелся около 10 лет назад.

Жизнь на две страны Наталья живет так уже пятый год и не знает, к чему приведут эти отношения. — Мы не расписывались. Я считаю, что предложение должно исходить от мужчины. Если бы мы оба жили в Беларуси, думаю, этот вопрос мы бы даже не поднимали.

Но мы живем в разных странах, поэтому пожениться — это, наверное, единственный верный путь, который позволит нам быть вместе. Когда это случится и случится ли, я не знаю. Пока меня здесь держат дети. Я не могу бросить все. Старшая дочь уже учится в Польше, а средняя дочь будет поступать только в следующем году, поэтому еще год я точно буду в Минске, а дальше будем смотреть по ситуации.

Дети Натальи еще ни разу не были в Дании, но мама старается прививать европейскую культуру воспитания.

— Мне нравится, как воспитываю детей в Дании: на любознательности, способности рассуждать и анализировать. Зубрежка не поощряется. Дети должны иметь личное мнение. И их система образования ориентирована на граждан завтрашнего дня, которые должны осознавать ответственность, права и обязанности по отношению к обществу, основанному на равенстве, солидарности и свободе. И такая школа тратит много сил на воспитание в детях самоуважения и осознания себя как личности. Как показывают истории из жизни, иногда мы, взрослые, перегибаем палку, делая выбор за своих детей.

Навязываем факультет, профессию, считая, что там им будет комфортнее учиться или перспективы будут лучше. Желание «подстелить соломку» понятно, когда ребенок мешкает и ему каждая профессия не по душе. Но внушать, что та или иная специальность обеспечит им хлеб с маслом, считаю лишним. Я всегда говорила: «Хочешь совет — пожалуйста, а решать только тебе», поэтому не навязываю детям свой выбор. Но часто использую датский опыт и проговариваю, что со мной они до 18 лет, а дальше их ждет самостоятельная жизнь.

Фото: @stepnaya__

Если говорить в целом о детях в Дании, никогда не слышала, чтобы они кричали и плакали, чтобы им делали замечания родители или прилюдно воспитывали. Дети свободны, как и взрослые люди. Умиротворение и тишина "по-датски" Удивительно, но я не наблюдаю там людей, постоянно сидящих с телефонами. Они живут настоящей жизнью — и это так здорово! Мир датчан в своей совокупности полностью отличается от нашего: умиротворение, тишина, счастье! Цивилизация везде, даже в самой далекой от города местности. Современные дома и подстриженные кустики, ограждающие тебя от соседа. Центральная канализация, интернет, доставка почты, вывоз мусора. В пределах доступа супермаркеты и маленькие магазинчики, превышающие любые запросы, вплоть до модных сегодня фитнес-центров, бассенов и музыкальных школ. Если проехать вечером по городу, почти в каждом доме увидим приглушенное освещение. Множество свечей, которые светятся в окнах почти каждого второго домика. Окна здесь редко завешивают шторами. Через них можно увидеть большие обеденные столы, мягкие уютные диваны с кучей подушек и пледами, кресла. Это так сильно восхищает меня, что я могу говорить об этом долго и бесконечно.

Фото: @stepnaya__

Но пока в Дании Наталья бывает наскоками. Отношения приходится строить на расстоянии, и это не всегда просто, признается Наталья.

— Каждое утро у нас начинается с доброго утра или разговора по скайпу. Да, нам бывает сложно без реального общения. Когда мой мужчина перешел на новую работу, мы стали реже видеться. У него не получается выбраться сюда: в Минске он не был, наверное, год или полтора. Конечно, хочется больше внимания, хочется видеть человека рядом. Но у нас очень сильная "химия". Даже если я серьезно обижаюсь, я все равно понимаю, что не могу долго злиться. Он сглаживает острые углы, чувствует, что я могу вспылить, поэтому мы вместе. Как неудачи в личной жизни меняют женщину Наверное, моя ситуация не такая уж редкая в наши дни. У меня в блоге часто ищут поддержку: «Делать мне аборт или рожать?», «Когда мне уйти от мужа?», «Что вы посоветуете?». Я не эксперт и не советчик в чужих вопросах. У меня была моя история. Миллионная среди всех остальных. Но ваш малыш не должен расплачиваться за ваши неурядицы жизнью. А уход от мужа – это одна из тех ситуаций, когда никогда не бывает подходящего времени. Каждый из нас имеет право сделать образом жизни страдание или вечное ожидание чуда. Я выбрала сначала первое, затем второе схватила в охапку! И отошла в сторону, не мешая никому жить. Так появилась новая Я. Из прошлого, вынесшая опыт и избегающая ошибок в будущем. Но я все также всеми руками за семейную жизнь. И я верю, что она меня ждет впереди с моим «датским принцем».