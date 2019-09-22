Шесть секретов скандинавского счастья 1 22.09.2019, 10:57

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Все больше людей в мире интересуется хюгге.

Датчане очень постарались, чтобы в их жизни было поменьше ненужной борьбы: с пробками, с ямами на дорогах, с нелогичностью законов, с общественным транспортом, с орущими соседями, пишет в статье для «Нового времени» кандидат психологических наук Елена Любченко.

Нынче большая мода на счастье. И мне захотелось понять, как так вышло, что люди, живущие там, где непогожих дней в два раза больше, чем солнечных, зима и мерзкое межсезонье длятся добрых десять месяцев, а сладких фруктов вообще нет, — умеют при этом быть безусловно счастливыми.

В общем, ниже шесть важных выводов о психологии счастья, привезенных мной из Копенгагена.

1. Не стоит гнаться за модой на счастье.

Вы заметили, что мы стали меряться счастьем? «Быть счастливым» — теперь как очередной пункт в большом списке требований к себе. Родила? Похудела? Путешествуешь? Отчитайся как можно большему количеству людей (для этого и существуют соцсети). Современная мода делает счастье достижением, атрибутом. Хотя это в корне противоречит самой идее хюгге — искусству быть счастливым.

Как ни парадоксально, в словосочетании «быть счастливым» главное слово «быть». Жить полнотой момента, быть собой, слышать свои желания и понимать, что внутренняя полнота и согласие с собой важнее любой моды.

2. Создавать счастье и радоваться процессу.

Почему датчан из года в год признают самой счастливой нацией в мире, становится понятно уже в аэропорту Копенгагена: полы там устланы уютным, натертым воском дубовым паркетом, по стенам развешаны картины и концептуальные плакаты, пахнет знаменитой датской сдобой.

Поменьше понтов, побольше добрых дел

От всего этого невольно расслабляешься, перестаешь участвовать в привычной гонке «кто первый к паспортному контролю», поскольку все рецепторы сигналят: ты прилетел, ты дома, о тебе уже позаботились, тебе не нужно никуда бежать.

Датчане очень постарались, чтобы в их жизни было поменьше ненужной борьбы: с пробками, с ямами на дорогах, с нелогичностью законов, с общественным транспортом, с орущими соседями и прочими неудобствами.

Они все это сделали сами. У них несравненно суровее зима, однако несравненно качественнее асфальт. У них возле каждого подъезда цветет розовый куст. Как они ухитряются? Объясняю.

3. Процесс создания счастья — и есть счастье.

Радостно возиться с цветами, потому что я это люблю, — это простое счастье хюгге. Не путать с «рухнуть на огороде, а иначе что люди скажут?»

Весело носиться на велосипедах под проливным дождем — это тоже психология хюгге. Не путать с «бегать пьяной компанией и орать, почему нет навеса на остановке». Не шуметь, не оставлять за собой мусор, не причитать, почему все так плохо, не бороться, сцепив зубы и ненавидя все вокруг, а с удовольствием создавать свою счастливую жизнь — особый кайф хюгге.

4. Отпустить напряжения.

Хюгге — это отсутствие напряжений. Прежде всего внутренних.

Своих сограждан я вижу в постоянных внутренних битвах, конфликтах, ежедневном доказывании чего-то себе и другим. Все от всех чего-то хотят и требуют. А еще нашему человеку все должны, и он постоянно возмущен: где? Как это все далеко от счастья.

И ладно бы требования других. Большинство украинцев недовольны не только близкими, властью, страной, погодой. Главное — они недовольны самими собой. И тут уж точно не до хюгге.

Счастье — это оставить в покое себя и других, перестать сравнивать, выдохнуть и представить, что мы ничего никому не должны родить, посадить, защитить и выглядеть «к этим годам».

5. Быть естественным во всем.

Это то, что снимает 90 % ненужных напряжений из предыдущего пункта.

Нигде не встречала столько красивых седовласых женщин, как в Дании. Нигде не встречала женщин с такими красивыми морщинами — и в то же время таких молодых, энергичных, сексуальных. Старение естественно. И местные по этому поводу не напрягаются, не страдают, не тревожатся. Ездят себе до ста лет на велосипедах по тихим паркам, следят за здоровьем, бегают, довольные, по набережным. Все, что естественно, — красиво, считают датчане. А потому носят удобную одежду и обувь, едят натуральные продукты и берегут каждый сантиметр своей удивительной природы.

6. Освободить жизнь для важного.

Конечно, все взаимосвязано и работает в комплексе. Сохраненный старинный город, в котором нет ни одного билборда или рекламного плаката на доме; все машины с мощными фильтрами и чистый воздух, даже когда гуляешь вдоль трассы; несколько огромных парков и питьевая вода из-под крана — это качество жизни, которое снимает стресс и усталость, прибавляет здоровья и красоты.

Однако важнее порядок внутри. Согласно хюгге, с него все начинается. Если целая нация живет по принципу «когда хорошо всем, тогда хорошо и мне» — это очень влияет на уровень счастья.

Хюгге — это отношение к себе и к жизни. Это понимание, что хорошо, а что плохо. Это поменьше понтов, побольше естественности и добрых дел. Это забота о себе, о детях, об окружающих людях, о природе, о своем городе, о том, чтобы жить со смыслом, а не по моде. Забота о самых важных вещах. Вот так получается счастье.