Египтяне готовятся к новым протестам против президента 22.09.2019, 11:35

Инициатор митингов — бизнесмен Мухаммед Али.

Власти Египта усилили патрулирование площади Тахрир в Каире и центральных улиц и площадей в других городах после прошедших в стране в ночь на 21 сентября массовых протестов с требованиями отставки президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, сообщает dw.com.

Причиной массового увеличения полиции стало желание предотвратить новые демонстрации, указывает в воскресенье, 22 сентября, информагентство AFP. Тем временем инициатор пятничного протеста - бежавший в Испанию бизнесмен египетсткого происхождения Мухаммед Али - призвал египтян выйти на повторные демонстрации через неделю, 27 сентября, и занять центральные площади городов страны.

Поводом для массовых протестов, прошедших вечером в пятницу в Каире, Александрии, Суэце и Эль-Мансуре, стали опубликованные Мухаммедом Али в соцсети Facebook видеозаписи с коррупционными обвинениями в адрес президента Египта и руководства национальной армии. В частности, Али утверждал, что благодаря своему бизнесу он стал свидетелем масштабного злоупотребления государственными средствами при строительстве роскошных отелей, президентских дворцов и могилы для матери ас-Сиси, умершей в 2014 году.

Подавление протестов в Египте

По информации агентства AFP, во время разгона протестов в пятницу полиция задержала как минимум 74 человека. В Каире и Суэце против демонстрантов был использован слезоточивый газ. Правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала действия полиции, призвав власти Египта обеспечить гражданам право на мирный протест и отпустить задержанных демонстрантов.

Антиправительственные протесты проходят в Египте не часто. По информации агентства AFP, за последние годы в стране были задержаны тысячи противников правительства, а также блогеров и активистов, выступавших с критикой официальных властей. По словам президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, безопасность и стабильность в стране являются отличительными признаками периода его правления. В то же время в Египте растет недовольство растущими ценами. По данным, опубликованным властями Египта в июле 2019 года, практически каждый третий житель страны живет за чертой бедности.