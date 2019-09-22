Греция может закрыть флоту РФ выход из Черного моря 4 22.09.2019, 12:08

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Вашингтону и Афинам удалось добиться заключения соглашений по этому вопросу.

Российским военным кораблям и подводным лодкам могут закрыть проход из Черного в Средиземное море – данный вопрос активно обсуждается американской и греческой сторонами. При этом Вашингтону и Афинам удалось добиться некоторых соглашений, которые создадут серьезные проблемы для российского флота, который фактически окажется зажат в Черном море.

Об это пишет «Avia.pro».

Администрация Трампа сделала первый крупный шаг по созданию коридора НАТО, ориентированного на Грецию, после того, как посол США в Греции Джеффри Р. Пайетт объявил, что его страна намерена приобрести стратегический порт Александруполис.

Порт Александруполис имеет особое значение для политики США не только на Балканах, но особенно в России. Порт также важен для транспортировки, так как он стратегически расположен недалеко от контролируемых Турцией Дарданелл, которые соединяют Эгейское/Средиземное моря с Черным морем и, следовательно, с Россией.

С приобретением этого порта, силы НАТО и США могут оказаться на Балканах всего за несколько часов и могут легко остановить торговлю России с миром через Черное море, блокируя Дарданеллы.

Фактически, получив контроль над портом, американские военные корабли могут заблокировать проход российским военным кораблям на пути из Средиземного в Черное море и обратно.