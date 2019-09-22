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Марат Горевой: Мне нужно было продолжить дело Зенона Позняка

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  • 22.09.2019, 12:21
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Марат Горевой: Мне нужно было продолжить дело Зенона Позняка

Историк рассказал о «втором открытии» национальной памяти.

Историк и журналист Марат Горевой открыл Куропаты - фабрику смерти НКВД - по-новому. Его книга «НКВД убивал в Куропатах» - продолжение сведений Зенона Позняка о терроре против нашего народа, совершенного НКВД в 30-40-е годы.

«Зенон Позняк открыл Куропаты. Он первооткрыватель. Он доказал, что НКВД убивал. Доказал. А мне нужно было продолжить, показать - как это было, как работала эта фабрика смерти», - сказал Марат Горевой «Радыё Рацыя».

По словам Марата Горевого, не может быть сильным государство, где выкосили лучших людей - фундамент нации.

«И поэтому такая страна, на первом крутом повороте - хлоп и нет. Потому что грунт вырубили. А они начали: это сделала Америка, там еще кто-то… Это смешно. Как может существовать государство, если она грунт уничтожила свой?», - считает историк.

По данным Зенона Позняка, в Куропатах расстреляно от 250 до 500 тысяч человек.


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