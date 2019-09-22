Нефть и газ подводят Россию 1 Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

22.09.2019, 13:05

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«Мировая бензоколонка» ищет выход из ситуации.

Атака на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии не принесла России того профита, который мог бы по-настоящему принести гипотетический конфликт в Персидском заливе с приостановкой добычи и экспорта нефти из этой мировой сырьевой артерии. Кратковременный рост цен на нефть, которая не удовлетворяет потребности кремлевских амбиций в полной мере, как своей стоимостью, так и объемами экспорта, оказался больше раздражителем, чем стимулятором недоимперии.

Параллельно с тем, Россию подводит не только падающая в цене и в спросе нефть, но и газ, который как дешевел с начала года, так и стал меньше закупаться европейскими импортерами, продемонстрировав почти 9% падение за 6 месяцев 2019 года. После же введения ограничений против “Северного потока-1”, Россия и вовсе вынуждена будет увеличить транзит через ГТС Украины, тем самым унизительно увеличив свою зависимость от нашей страны.

Но и этот, временный выход из ситуации не удовлетворит “мировую бензоколонку”, ведь на мировой арене энергоносителей ее бесцеремонно теснят США.

Так, если сегодня на экспорт в США работает 5 терминалов и 10 заводов СПГ, то уже через два года количество заводов увеличится до 25, а также будет введен в эксплуатацию шестой терминал. Таким образом, США увеличат объемы экспортируемого СПГ в 2 раза, что и вовсе ввергает российских счетоводов в уныние и депрессию.

Собственно, нефть и газ сейчас российскую экономику очень сильно подводят и шансов на выравнивание ситуации катастрофически мало. Разве что, на выручку Москве не придет ее давняя подруга – война.

Локальная или глобальная, явная или гибридная, но возвращение ценообразования на сырье в удовлетворяющие Москву рамки возможно только при наличии конфликта в регионе, обеспечивающего ту или иную долю сырьевого рынка своей продукцией.

А потому, история с атаками на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии еще будет иметь продолжение, равно как и террор в Персидском заливе танкерных перевозок. Ведь сейчас наступает именно тот период, когда голодная недоимперия готова к реализации тех сценариев, разумеется, чужими руками, о которых мы столько говорили и писали на протяжении последних лет. Иного способа конкурировать на рынке Кремль не приемлет, да и настил из хвороста уже готов. Осталось лишь поднести спичку и собирать сливки.

Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»