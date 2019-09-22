Германия присоединилась к альянсу стран, свободных от угольной энергетики 22.09.2019, 13:50

В Берлине этот шаг назвали мощным сигналом всему миру.

Германия присоединится к альянсу стран, выступающих за отказ от использования угля для выработки электроэнергии (Powering Past Coal Alliance). Об этом министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) сообщила в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в воскресенье, 22 сентября. По словам политика, официальное заявление об этом она сделает на саммите по защите климата в Нью-Йорке, проходящем 22 сентября, сообщает dw.com.

"Отказ от использования угля - это один из ключевых компонентов для глобальной защиты климата", - цитирует Шульце немецкая газета Hamburger Abendblatt. Выработка электроэнергии, основанная на использовании угля, в самых разных частях света становится "уже отслужившей моделью", добавила она.

По словам Шульце, если такая большая промышленная страна, как Германия, откажется от угля и атомной энергии и постепенно полностью переориентирует систему энергоснабжения на возобновляемые источники энергии, это станет "мощным сигналом" для других регионов мира.

К 2038 году - полный отказ от угля

В июне 2018 года правительство ФРГ создало комиссию под названием "Рост, структурные изменения и занятость", в которую вошли представители бизнеса, профсоюзов, властей угледобывающих регионов, экологических организаций и научных кругов.

Более полугода они совместно разрабатывали концепцию того, как Германия, выполняя взятые на себя международные обязательства по защите климата и сокращению выбросов парниковых газов, могла бы прекратить использование угля, не нанося при этом ущерба экономике страны, энергетическим компаниям и конкретным регионам. 26 января 2019 года комиссия согласовала и обнародовала документ, предполагающий полный отказ от использования бурого угля в электроэнергетике Германии не позднее 2038 года. Добыча каменного угля на территории Германии была окончательно завершена в декабре 2018 года, когда в Рурской области закрылась последняя угольная шахта.

Когда был создан альянс стран, отказывающихся от угольной энергетики?

О создании альянса стран, выступающих за отказ от использования угля для выработки электроэнергии, было объявлено на Конференции ООН по изменению климата, проходившей в Бонне в ноябре 2017 года.

На сегодняшний день к этому альянсу присоединились 30 стран. В то же время, по данным информагентства AFP, более 80 правительств отдельных стран и регионов, а также различных предприятий поддерживают отказ от строительства новых угольных электростанций и международного финансирования развития угольной промышленности и выступают за то, чтобы определиться с датой окончательного отказа от использования угольной энергии привести национальные меры по охране окружающей среды в соответствие с положениями Парижского соглашения по защите климата.

В пятницу, 20 сентября, правительство Германии после долгих дискуссий согласовало пакет мер, направленных на защиту климата. Помимо прочего, он подразумевает крупные инвестиции в эту сферу, введение национальной системы торговли эмиссионными квотами в транспортной и строительной отраслях, а также созыв экспертного совета, призванного ежегодно проверять результаты работы по защите климата.