Фотофакт: Как будет выглядеть первый в мире космический отель для туристов 2 22.09.2019, 13:55

Отель будет предназначен исключительно для отдыха.

Американская компания The Gateway Foundations заявила о планах открыть первый в истории космический отель, который будет вращаться вокруг Земли, пишет lenta.ua.

Как сообщает издание ABC News, космическая станция будет предназначена для отдыха. В ней будут размещаться капсулы для туристов. Сам отель будет иметь форму диска.

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Также, по словам архитектора космической станции Тима Алаторра, на борту комического отеля будет множество развлекательных мероприятий, включая баскетбол, батуты и скалолазание с низкой гравитацией. Кроме того, на станции будут доступны рестораны, бары, площадки, где будут устраивать концерты, показы фильмов и семинары.