The National Interest: России пришлось отказаться от супертанка 1 22.09.2019, 14:12

Москва совершила большую ошибку.

В истории советского и российского танкостроения было множество прототипов «супертанков», которые по прочности брони и поражающему действию обещали намного превзойти всех своих современников. Однако в конце холодной войны Советский Союз разработал реальный экспериментальный образец «супертанка» Т-95 (Объект 195), который в случае принятия на вооружение превзошел бы все современные танки НАТО. Россия продолжала разработку этой машины вплоть до 2010-х годов, но потом отказалась от этого проекта, отдав предпочтение более новому танку Т-14 «Армата», пишет The National Interest (перевод — inosmi.ru).

Тем не менее, некоторые российские военные обозреватели по сей день утверждают, что Т-95 был лучше. Отчего он был так хорош? И каков он в сравнении с «Арматой»?

Проект Т-95 был невероятно амбициозным. Разработка танка началась в 1988 году в рамках программы «Совершенствование-88». Замысел заключался в том, чтобы создать машину, превосходящую по своим характеристикам большинство танков НАТО, как немецкий «Тигр» на момент поступления в войска превосходил советские танки.

Этот танк должен был иметь большую эффективную дальность стрельбы и бронебойность, а также быть более живучим, чем все прежние советские машины.

Для повышения живучести конструкторы посадили экипаж из трех человек в изолированное отделение в корпусе, названное бронекапсулой, а башня стала необитаемой. Эту конструкцию позднее применили в «Армате», однако впервые ее использовали в Т-95.

Кроме того, у Т-95 появился комплекс активной защиты (КАЗ), динамическая защита и комбинированная броня. Компоновку КАЗ полностью перенесли с Т-95 на «Армату», разместив у основания башни отстреливаемые защитные заряды. Есть у Т-95 и система оптико-электронного подавления, хотя ее точные характеристики неизвестны. Динамическая защита на Т-95 была одной из первых версий комплекса динамической защиты «Реликт», созданного на базе «Контакта-5». «Реликт» широко применяется на многих современных российских танках, но разрабатывали его для Т-95.

Башня у Т-95 выше, что обеспечивает больший угол возвышения и склонения орудия. Советы традиционно жертвовали углом склонения танковых пушек, чтобы сделать башню более приземистой, однако изменения в танке Т-95 говорят о том, что конструкторы пришли к западной идее ведения огня через гребень, разместив экипаж в корпусе вместо башни.

Что касается вооружения, то у Объекта 195 152-мм гладкоствольное орудие 2A83. Характеристики пушки производят большое впечатление. Заявленная начальная скорость полета снаряда составляет почти 2 000 метров в секунду для бронебойного снаряда со стабилизатором и отделяющимся поддоном. Боеприпас у танка унифицирован со 152-мм гаубицей, что дает возможность вести стрельбу самыми разными артиллерийскими снарядами, в том числе, возможно, и в ядерном снаряжении. Для орудия также была разработана управляемая ракета, что еще больше увеличило его дальность.

Спаренное вооружение на Т-95 тоже новое. У большинства танков в качестве вспомогательного вооружения установлены пулеметы калибра 7,62 или 12,7 мм, однако на Объекте 195 решили разместить 30-мм пушку 2A42. Спаренные с танковым орудием автоматические пушки устанавливали и прежде, например, на французских танках AMX-30; однако у Т-95 она самая большая, и запас независимого хода у нее невелик.

Конечно, мощная пушка сама по себе ничего не значит, если она не может наводиться на цель на большую дальность. У Т-95 обычные оптические прицелы и инфракрасные приборы ночного видения с высокой степенью увеличения, но танк также оснащен специальным орудийным прицелом с РЛС, который установлен прямо над стволом. РЛС можно использовать в ситуациях, когда на поле боя много многоспектрального дыма, мешающего работе оптических и тепловизионных приборов. Говорят, что у «Арматы» имеется система наведения на цель по РЛС, но специальным орудийным прицелом с радаром она не обладает.

Т-95 имеет серьезные сетевые возможности, позволяющие ему эффективно использовать 152-мм орудие. Этот танк должен был уничтожать цели, обнаруженные беспилотниками или другими подразделениями за горизонтом.

Судя по перечисленным выше характеристикам, Т-95 намного мощнее, чем Т-14. У «Арматы» не такое мощное основное и спаренное вооружение, меньше прицельных приспособлений, но аналогичная броня. Однако после отказа от проекта Т-95 в 2010 году технологии существенно продвинулись вперед. Говорят, что Т-14 обладает значительными возможностями по созданию радиоэлектронных помех ракетам и радарам противника, причем это не только система «Штора-2», установленная на Т-95, но и установки для выстреливания инфракрасных ловушек и разбрасывания дипольных отражателей.