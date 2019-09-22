Минчане рассказали, чем можно заменить АЭС в Островце 2 22.09.2019, 14:16

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Атомной бомбе замедленного действия есть альтернатива.

Какая именно — об этом говорят жители Минска, которые приходят на пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей, сообщает пресс-служба кампании.

- Я считаю, что АЭС не нужна была. Можно строить гидроэлектростанции — у нас достаточно рек для этого. Островецкая АЭС себя не оправдает никогда. Тем более, Гродненская область была самой чистой. Сейчас это под вопросом, - говорит одна из минчанок, поставившая подпись за представителя «Европейской Беларуси».

- Атомная электростанция не нужна республике. Можно строить ветряные электростанции — они обошлись бы намного дешевле, - считает еще одна жительница столицы.

Напомним, пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь» по сбору подписей проходят в центре Минска ежедневно с 12:00 до 19:00. Активисты и волонтеры собирают подписи возле магазинов ЦУМ и ГУМ, а также у входа в Парк Горького.