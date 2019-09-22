Саудовская Аравия будет считать «актом войны» нападение на нефтяные объекты 1 22.09.2019, 14:26

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Решение примут, если будет доказан факт запуска дронов с территории Ирана.

Эр-Рияд посчитает "актом войны" нападение на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, если будет доказан факт запуска беспилотников с территории Ирана, заявил в интервью CNN, фрагмент которого опубликован 22 сентября, государственный министр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр, передает gordonua.com.

По его словам, заявления официального Тегерана о полной непричастности к атакам на Saudi Aramco являются ложью, поскольку запущенные по Саудовской Аравии беспилотники и ракеты были "иранского производства". Он отметил: если расследование докажет, что дроны и ракеты были запущены с иранской территории, то это поставит Эр-Рияд в "иную позицию" – нападение будет расценено как "акт войны".

Адель аль-Джубейр также подчеркнул, что Саудовская Аравия не хочет военных действий, однако поведение Ирана "неприемлемо". Он призвал дождаться результатов международного расследования.

Утром 14 сентября боевые дроны и ракеты поразили более 10 объектов на территории Саудовской Аравии. На территории завода Saudi Aramco возник пожар. Ответственность за пуск беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании взяли на себя йеменские сепаратисты-хуситы. В США считают, что за атаками стоит Иран.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки, и призвал все страны безоговорочно осудить нападение. Правительство США обнародовало спутниковые снимки, согласно которым воздушный удар по Saudi Aramco не мог наноситься с южной стороны, то есть из Йемена. Атака была проведена с территории Ирана либо Ирака, сделали вывод в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп 15 сентября заявил, что Штаты после инцидента находятся в полной боевой готовности.

В Тегеране назвали утверждения о причастности к атаке дронов "бессмысленными".

В Вашингтоне заявили, что после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Ближнем Востоке развернут американские войска. В Персидский залив для усиления обороны Саудовской Аравии отправили эсминец США USS Nitze.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что отправка дополнительных американских войск на помощь Саудовской Аравии – "позерство".