«Мы тоже люди»: как 18-летняя белоруска работала санитаркой 2 22.09.2019, 14:30

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Иллюстрационное фото

От пациентов можно было услышать много чего интересного, как положительного, так и не очень.

Дарье Шкоде 18 лет, она живет в Смолевичах и окончила 1-й курс БГМУ. Сразу же отправилась работать санитаркой в больницу, как и многие студенты медицинского университета. Девушка рассказала, как это было, и призналась, что солидную часть работы она просвещалась, читая книги по кардиологии, пишет tut.by.

— Я работала младшим медперсоналом (санитаркой) в приемном отделении одной из городских клинических больниц города Минска, расположенной в центре города.

Мне просто резко захотелось найти работу в сфере медицины, когда я скучала дома на каникулах. Изначально планировала устроиться в больницу рядом с местом, где я живу. Уверена была, что я буду тут работать и во время учебы. Вошла в кабинет отдела кадров, но мне предложили подождать до следующего понедельника, так как начальник отдела кадров был в отпуске. Но мой энтузиазм был выше, и я решила, что без работы все-таки не останусь.

Вспомнив, что у метро «Академия наук» очень большая концентрация учреждений здравоохранения, я поехала туда. Отказали мне в двух из трех. А в той больнице, куда я окончательно устроилась, мне были действительно рады, потому что мало кто хочет идти подрабатывать санитаром летом. В общем, если действительно хочешь, то работу найдешь.

Первые двое суток не было никаких подвохов, все радовались, что в дружном коллективе появилась «свежая кровь», полная энтузиазма, филантропии и альтруизма. Контингент поступающих пациентов радовал, но, повторюсь, первые двое суток. После началось самое интересное: картинка в моей голове про больницу, как в американских сериалах, рассеялась в воздухе.

Если описать коротко весь мой функционал: дружу со шваброй, качаюсь, таская пациентов, просвещаюсь, читая книги по кардиологии из диспетчерской. За 13 суток можно было услышать много чего интересного, как положительного, так и не очень. За время работы начала ценить дружный, слаженный и дисциплинированный коллектив, состоящий из любителей своего дела, и СИЗ (средства индивидуальной защиты).

После суточных дежурств я поняла, что работать не так уж и легко, как казалось изначально, поэтому уволилась, чтобы нормально учиться в учебном году. Плюс ко всему у тебя получаются разбитые дни: ты и не высыпаешься толком, и функционировать нормально не можешь. У меня есть знакомые (в основном парни), которые работают именно санитарами, им нравится, но это все равно тяжело. Все прекрасно понимают, что делается это не из-за денег, а из-за бесценного опыта, полученного в отделении.

За 312 часов работы (смена — 24 часа) — 516,36 рубля. Честно, я не могу оценить объективно, справедливая ли это зарплата, потому что можно посмотреть с разных сторон. С одной — это труд без высшего образования, чисто физический, и он всегда был низкооплачиваемым. С другой — хочется не только оплатить коммунальные счета и налоги, но и отложить что-нибудь, а еще что-то купить. Субъективно можно сказать, что хотелось бы и больше, но это уже потом: в первую очередь я за опытом пришла.

Самым трудным было не спать ночью, потому в основном наплыв пациентов идет ближе к 2−3 часам ночи, а нормальный человеческий организм с нормальными биоритмами уже давно спит. А ты бурную деятельность тут разворачиваешь, как так?

Удивляли родители молодых пациентов (парни 18−20 лет), которые пытались взять мой номер телефона для своих сыновей. Одновременно и удивительно, и странно. Да, еще было удивительно узнать, как и что может перенести человеческий организм, порой смотришь, и в голове не укладывается это все!

На меня очень произвели впечатление доктора в отделении, но больше всех — одна из докторов, с которой мы остались дежурить в одну из суббот августа. Она мне подсказала, на что обращать внимание на клинических кафедрах, как правильно вести себя с пациентами, элементарные правила теоретической этики на практике. Еще меня брали с собой на опрос пациентов и объясняли, как читать кардиограмму (спасибо за это огромное!), медицинские лайфхаки по запоминанию диагнозов и их названий по фамилиям. Таких коллег в духе «вот такой я точно не буду, когда стану врачом» не было — и это замечательно.

Следующим летом планирую уехать в Санкт-Петербург на машине. Решила чуть-чуть позволить себе отпуск, хоть и небольшой. А после третьего курса точно пойду работать медсестрой в это же отделение: кадров мало, а люди нуждаются в помощи каждую секунду.

Закончить свой рассказ хотелось бы обращением к населению Беларуси и не только: пожалуйста, не паникуйте, не ссорьтесь ни с кем, не кричите ни на кого из медперсонала, мы тоже люди, и у нас тоже есть чувства и эмоции, мы тоже устаем, будьте, пожалуйста, немного терпимее. Будьте уверены, вам в любом случае окажут соответствующую помощь.