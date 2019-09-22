Политолог: Киев не доверяет «хитрому кулаку» Лукашенко 8 22.09.2019, 14:57

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Диктатор в любой момент может выполнить просьбу Кремля и пропустить войска РФ к украинской границе.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко всеми силами старается понравиться своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, хотя еще несколько месяцев назад призывал голосовать за Порошенко, пишет replyua.net.

Отношения между Киевом и Минском прокомментировал украинский политолог Микола Михальченко. По его словам, киевские власти не хотят союзнических отношений с «хитрым кулаком» Лукашенко. Аналитик подчеркнул, что власти Украины опасаются, что правитель Беларуси будет играть на стороне России, поэтому отношения сейчас исключительно настороженные. Михальченко назвал Лукашенко «игроком среднего уровня» и «автократом советского образца». «Я бы сказал, что он такой хитренький кулачок, который будет стараться что-то делать для себя и сохранить при этом свою власть в Беларуси», - уверен политолог.

Также он подчеркнул, что белорусский диктатор может уступить России и пропустить ее войска через территорию Беларуси в Украину, именно по этой причине Лукашенко никак не может считаться надежным «союзником» Киева.