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На центральной площади Светлогорска подняли флаги с «Погоней» и символикой ЕС

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  • 22.09.2019, 15:10
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На центральной площади Светлогорска подняли флаги с «Погоней» и символикой ЕС

В городе протестовали против завода беленной целлюлозы.

Активисты «Европейской Беларуси» подняли на пикете по сбору подписей в Светлогорске флаги с «Погоней» и символикой ЕС, сообщает пресс-служба компании.

В традиционной акции участвовали около 15 человек. Среди них — правозащитники, активисты и неравнодушные жители города.

- Мы используем парламентскую кампанию, чтобы привлечь внимание к главной проблеме города — заводу беленной целлюлозы, от отбросов которого страдают десятки тысяч жителей. На всех наших пикетах люди говорят именно об этом. Единственная возможность добиться закрытия завода — усиление давления на власти. Это мы и продолжим делать, - рассказал активист «Европейской Беларуси» Дмитрий Савич, принимающий участие в парламентской кампании в Светлогорском избирательном округе №46.

Пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей в Светлогорске проходят ежедневно. Сегодня активисты собирают подписи у магазина «Мегатоп» в микрорайоне Юбилейный 2 до 16.00. 23 сентября пикет по сбору подписей пройдет у магазина Fix Price возле Центральной площади.


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