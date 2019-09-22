В Чечне задержали троих «колдунов» 22.09.2019, 15:16

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У одного из них обнаружили «долгосрочный контракт с джиннами».

В Урус-Мартане к юго-западу от столицы Чечни Грозного задержали троих человек по подозрению в «колдовстве», сообщил ЧГТРК «Грозный». В эфире телеканала их заставили рассказать о методах работы и извиниться, пишет «Новая газета».

По словам главного врача центра исламской медицины в Грозном, богослова Адама Эльжуркаева, задержанная Зина Чакаева «прибегала к самым изощренным методам сихра [колдовства]», у Тагира Мутаева был «долгосрочный контракт с джиннами», а Маи Зильбухарова для избавления от сглаза советовала клиентке искупаться в отваре из зарезанной курицы (перевод репортажа приводят «Кавказ.Реалии»).

Хотя в текстовой версии материала все трое называются шарлатанами, Эльжуркаев сказал им, что они «продали свое тело и свою душу дьяволу», с которым у них якобы договор. «Те, кого к нам приводят, обычно занимаются чем-то одним. Кто-то гаданием, кто-то еще чем-то. А ты и гадаешь, и куклы используешь, и свечи, и замки. Тебя Всевышний рассекретил, потому что ты шайтан», — обратился он к Чакаевой.

Схожий сюжет о задержании «колдуньи» появился в эфире «Грозного» 11 сентября. Ехавшую из Северной Осетии в Чечню Секинат Ибрагимову задержали с замками, ключами и грунтом якобы со свежих могил. «Эти колдуньи опаснее всякого терроризма, ваххабизма, наркомании», — говорил тогда Эльжуркаев. Ибрагимова в конце на камеру назвала себя «грязным созданием» и попросила к ней больше не обращаться.