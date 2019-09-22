В Албании произошло самое мощное землетрясение за 30 лет 22.09.2019, 15:28

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Пострадали более ста человек.

Землетрясение магнитудой 5,6 и немного менее сильный подземный толчок после него всколыхнули албанский портовый город Дуррес в субботу, 21 сентября, раскачивая дома там, а также, в частности, в столице Тиране.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны заявило, что это самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.

"Все наши соседи выбегли с криком. Слава Богу, это длилось недолго - около 20 секунд. Это был кошмар на 10 этаже. Я не помню более мощного, чем этот", - сказал 67-летний пенсионер Агим в Тиране.

Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу заявила, что 68 человек получили помощь в результате травм в Тиране и Дурресе. Большинство пострадавших - это люди которые получили травмы, когда выбегали из домов в панике.

Многие из них были выписаны после лечения, сказала она.

"Меньше людей приходит в больницы (после первой спешки)", - сказала Манастирлиу журналистам.

В регионе Тираны повреждены 48 домов и три многоквартирных дома, а в регионе Дуррес - 42 дома и четыре многоквартирных дома, заявила министр обороны Олта Хачка на пресс-конференции.

An earthquake in the Adriatic Sea hit central Albania on Saturday with a magnitude of 5.6, causing minor damages and light injuries.



Some locals chose to stay outside during the night for fear of more shocks. pic.twitter.com/gO5BcHWKry — Balkan Insight (@BalkanInsight) September 22, 2019

"Самое главное, что потерь среди людей нет", - добавила она.

Многие албанцы до сих пор не вернулись в свои дома в столице Тиране и портовом городе Дуррес после землетрясения магнитудой 5,8, из-за которого травмировались 105 человек и сотни домов были повреждены.

#Albania Chaos is spreading on the streets and these are a few damages that happened in my home pic.twitter.com/GUOFzBElVT — Franki (@Franki61044297) September 21, 2019

Власти утверждают, что после землетрясения в субботу днем было зафиксировано более 100 последующих толчков.

Повреждения получили около 600 домов. В Тиране, Дурресе и других западных и центральных районах возникли проблемы с энерго- и водоснабжением.

Многие люди, которые покинули свои дома, находились во временных убежищах, когда эксперты в воскресенье осматривали поврежденные дома.

Министр обороны Олта Хачко, выступая на заседании Кабмина, которое состоялось в воскресенье, сказала, что "к счастью, нефтяные скважины не повреждены".

Геологическая служба США дала землетрясения начальную магнитуду 5,6, в то время как Албанский институт геологических наук сообщил, что зарегистрировал 5,8.