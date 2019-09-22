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Противники аккумуляторного завода в Бресте вновь вышли на площадь

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  • 22.09.2019, 15:38
Противники аккумуляторного завода в Бресте вновь вышли на площадь

Более ста человек прошли по центральным улицам Бреста.

Более ста человек собрались 22 сентября на площади Ленина в Бресте, где каждое воскресенье, начиная с 25 февраля 2018 года, встречаются противники строительства аккумуляторного завода, передает naviny.by.

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12.40 на площади собралось около 110 человек.

Собравшиеся обсуждали ход сбора подписей за выдвижение кандидатами в «депутаты» на предстоящих «парламентских выборах» четырех активистов кампании против строительства аккумуляторного завода.

Ежедневно с 18 сентября активисты проводят не менее шести пикетов по сбору подписей в центре Бреста, микрорайонах города и в Брестском районе.

После встречи на площади противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».

Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.


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