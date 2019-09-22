Александр Глеб отдал первую голевую передачу за «Ислочь» 2 22.09.2019, 15:51

Александр Глеб

Ветеран отметился результативным действием в матче с «Энергетиком»-БГУ.

Полузащитник Александр Глеб отдал первую голевую передачу в матчах за "Ислочь", передает pressball.by.

Ветеран отметился результативным действием в матче с "Энергетиком"-БГУ в рамках 22-го тура национального чемпионата. Глеб, который впервые вышел в стартовом составе "волков", ассистировал Александру Макасю.

«Ислочь» одержала победу над «Энергетиком»-БГУ со счетом 2:1.