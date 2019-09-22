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Александр Глеб отдал первую голевую передачу за «Ислочь»

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  • 22.09.2019, 15:51
Александр Глеб отдал первую голевую передачу за «Ислочь»
Александр Глеб

Ветеран отметился результативным действием в матче с «Энергетиком»-БГУ.

Полузащитник Александр Глеб отдал первую голевую передачу в матчах за "Ислочь", передает pressball.by.

Ветеран отметился результативным действием в матче с "Энергетиком"-БГУ в рамках 22-го тура национального чемпионата. Глеб, который впервые вышел в стартовом составе "волков", ассистировал Александру Макасю.

«Ислочь» одержала победу над «Энергетиком»-БГУ со счетом 2:1.


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