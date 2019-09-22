Как купаловцы праздновали открытие 100-го сезона 22.09.2019, 16:12

Фото: euroradio.fm

Дождь и холод праздник не испортили.

21 сентября в Национальном Александровском сквере прошел Театральный пикник, который устраивал Купаловский театр в честь открытия 100-го сезона. Программа ивента была разнообразна, дождь и холод праздник не особенно испортили, передает euroradio.fm.

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Одной из фишек пикника стал кастинг актеров. На то, чтобы покорить жюри, давалась одна минута. Потенциальный актер мог молчать, танцевать, что-то рассказывать. Актеры Купаловского — Роман Подоляко, Михаил Зуй и Михаил Есеневич, которые составляли жюри, выбрали двух победителей среди детей и взрослых. Взрослый (это девушка) сыграет в спектакле "Павлинка", ребенок — в постановке "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах".

Помимо кастинга, на пикнике можно было посетить стрит-буфет и наведаться на авторские театральные сеты типа "Черная панна Несвижа", поболтаться по задворкам театра вместе с экскурсоводом Горватом (!), Подстричь усы в стиле Янки Купалы и послушать концерт купаловцев.

Смотрите, как это было!