закрыть
22 сентября 2019, воскресенье, 17:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как купаловцы праздновали открытие 100-го сезона

  • 22.09.2019, 16:12
Как купаловцы праздновали открытие 100-го сезона
Фото: euroradio.fm

Дождь и холод праздник не испортили.

21 сентября в Национальном Александровском сквере прошел Театральный пикник, который устраивал Купаловский театр в честь открытия 100-го сезона. Программа ивента была разнообразна, дождь и холод праздник не особенно испортили, передает euroradio.fm.

Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm

Одной из фишек пикника стал кастинг актеров. На то, чтобы покорить жюри, давалась одна минута. Потенциальный актер мог молчать, танцевать, что-то рассказывать. Актеры Купаловского — Роман Подоляко, Михаил Зуй и Михаил Есеневич, которые составляли жюри, выбрали двух победителей среди детей и взрослых. Взрослый (это девушка) сыграет в спектакле "Павлинка", ребенок — в постановке "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах".

Помимо кастинга, на пикнике можно было посетить стрит-буфет и наведаться на авторские театральные сеты типа "Черная панна Несвижа", поболтаться по задворкам театра вместе с экскурсоводом Горватом (!), Подстричь усы в стиле Янки Купалы и послушать концерт купаловцев.

Смотрите, как это было!

Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm
Фото: euroradio.fm

популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь