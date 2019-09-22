Начался сбор подписей за отставку министра образования Карпенко 7 22.09.2019, 16:30

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Сбор подписей проводится на Привокзальной площади Минска.

Сбор подписей под коллективным обращением за отставку министра образования Игоря Карпенко проводился 21 сентября во время совместного предвыборного пикета оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) на Привокзальной площади Минска.

Участие в пикете приняли активисты БХД, которые планируют выдвигаться кандидатами в «депутаты парламента», а также сопредседатель оргкомитета по созданию партии Виталий Рымашевский, сообщает naviny.by со ссылкой на БелаПАН.

Обращение адресовано диктатору и премьер-министру. Карпенко в нем назван человеком, «который не справляется с возложенными на него профессиональными обязанностями».

«Только за 2019 года в школах Беларуси произошло два громких дела, которые имели резонанс даже за пределами страны: убийство двух человек в СШ № 2 в Столбцах и скандал между учительницей и учеником в СШ № 15 в Гомеле», — говорится в обращении.

«Под руководством Игоря Карпенко в Беларуси активно уменьшается процент детей, которые обучаются на белорусском языке. Если в 2016/2017 учебном году, когда новый министр возглавил Минобразования, доля первоклассников, обучающихся по-белорусски, составляла 11,3%, то в 2018/2019 — только 9,7%», — отмечают авторы обращения.

Они также указывают на то, что под руководством Карпенко «в Беларуси не развиваются гимназии и профильные классы школ».

Напоминая, что до назначения министром Карпенко возглавлял Коммунистическую партию Беларуси, авторы обращения отмечают: под его руководством в Минобразования стали «активно проникать люди, непосредственно связанные с КПБ».

«Они стремятся подчинить и проводить государственную политику в сфере образования в соответствии с идеологией одной партии — КПБ. Доказательство тому — ответственный секретарь КПБ Андрей Лазуткин, который при новом министре стал работать в пресс-службе Министерства образования. На наш взгляд, это является свидетельством кумовства, а то и коррупции в министерстве», — говорится в обращении.

Кроме того, под руководством Карпенко «учителя активно привлекаются к несвойственной их функциям деятельности, в том числе к проведению переписи населения 2019 года», отмечают авторы обращения.

Учитывая все эти факторы, они просят Александра Лукашенко и Сергея Румаса немедленно отстранить Карпенко от должности министра образования.