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Шокирующее видео: В Нур-Султане полиция задержала девочку-подростка, которая шла в магазин

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  • 22.09.2019, 16:35
  • 2,603
Шокирующее видео: В Нур-Султане полиция задержала девочку-подростка, которая шла в магазин

Мать попыталась ее отбить.

Как сообщает «Настоящее время», сотрудники СОБРа посчитали, что она участвует в несогласованном митинге, и насильно занесли ее в автозак. Мать попыталась ее отбить. Силовики на руках затащили девочку в автозак.

В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте 21 сентября проходили митинги против строительства 55 китайских заводов, расширения экономического влияния Китая в стране и за либерализацию политической системы. По всей стране было задержано несколько десятков человек.


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