Леонид Заико: Коровы и свиньи — конкуренты учителям 7 22.09.2019, 17:43

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Леонид Заико

Учителей тоже доят: посылают ставить подписи за того или иного кандидата от власти.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико говорит, что он на стороне детей, а не учителей и родителей, потому что брошенными в этой ситуации остаются дети, передает «Солидарность».

— В школах такие случаи происходят каждый день. Если «президент» сказал, что коровы обос...ные, почему учитель не может сказать, что трындец тебе будет?

По мнению Заико, подобные истории в школе происходят по причине снижения воспитанности детей и педагогов.

Говоря о статусе учителя в Беларуси и о том, почему деньги на окончание ремонта молочно-товарных ферм в бюджете нашли, а средства на строительство и создание новых школ и повышение зарплат учителям до сих пор ищут, эксперт заметил:

— В Беларуси аграрное лобби на всех уровнях. Оно строит свинарники и коровники. Конкуренты учителям — коровы и свиньи.

И добавил, что учителей тоже доят: посылают ставить подписи за того или иного кандидата от власти.