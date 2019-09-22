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Трамп считает финансовую помощь Европы Украине недостаточной

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  • 22.09.2019, 18:50
Трамп считает финансовую помощь Европы Украине недостаточной

Германия, Франция и другие страны ЕС должны выделять больше средств на поддержку Украины.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Я поддерживал Украину с самого начала, но я очень разочарован тем, что другие страны не делают того же. Германия должна тратить гораздо больше, Франция, все в Европейском Союзе должны тратить деньги. Почему мы тратим деньги, а они нет?» — сказал он журналистам.

«В сравнении (с США — ред.) они выделяют очень мало (средств — ред.), и мне это совершенно не нравится», — добавил президент США.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Встреча пройдет на фоне скандала, касающегося возможного давления президента Дональда Трампа на своего украинского коллегу Владимира Зеленского.


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