Виталий Жуковский: Глеба хватило бы и на целую игру 2 22.09.2019, 19:01

Наставник «Ислочи» прокомментировал игру ветерана команды.

Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский прокомментировал победу над "Энергетиком"-БГУ (2:1) в матче 22-го тура высшей лиги, передает pressball.by.

- Большой груз на нас лежал в плане результата. Мы хорошо вошли в игру, забили быстрый мяч. Но потом опять эта боязнь, что что-то не получится, даже у опытных игроков. И это, конечно, очень сказывалось. Было бы полегче, если бы забили пенальти. Но это спорт. Здорово сыграл вратарь. И я не сказал бы, что Александр какую-то ошибку сильную допустил при пробитии. Это один из таких ключевых эпизодов. А что касается второго тайма, то очень невзрачно вышли. А после 1:1 сразу начинаем включаться. Довольно-таки качественно действовали. И забили заслуженный гол, ведь большими силами шли вперед. Но после него опять-таки нервозность, эти сложности. Часто, когда команда теряет победный тонус, начинается такая нервозность. Хотя хорошие сильные команды с этим как-то справляются. Нам на этом этапе надо работать. Ну и надо отдать должное сопернику. Он противостоял. У них вообще на грани: им нужны очки. И мы знали, что легкой игры точно не будет. Так сложилось, что в этом году играем третий раз, и ни разу не было легко. Довольны, что победили в такой сложной игре. Поздравлю и болельщиков: давно я этого не делал. И команду: очень благодарен ребятам за то, что они сегодня сделали.

- Глеб вышел в стартовом составе. Как оцените его действия? И на всю игру его пока не хватает физически?

- Знаете, хватило бы на целую игру. Но он играл в большей степени по двадцать минут. И сейчас на искусственном покрытии — оно хорошего качества, но мягкое — давать ему больше шестидесяти минут было бы с моей стороны глупо. А Афанасьев вышел здорово, активно. У нас в этом плане все стало нормально, как и было при Саше. Рад, что он одержал с нами первую победу. И голевую передачу отдал.