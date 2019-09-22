Президент Израиля предложил партиям «Ликуд» и «Кахоль-лаван» войти в коалицию 22.09.2019, 19:28

Реувен Ривлин

Реувен Ривлин продолжает консультации с лидерами политических партий Израиля.

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что в новое правительство, после всеобщих выборов 17 сентября, должны войти как представители партии Ликуд, которую возглавляет премьер Биньямин Нетаньяху, так и "сине-белые" во главе с Бенни Ганцем. При таком составе правительства можно будет, по мнению президента, добиться устойчивой коалиции, передает svoboda.org.

Ривлин выступил со своими комментариями во время встречи с представителями политических партий. Президент Израиля, как пишет агентство AFP, хотел услышать оценки партийных лидеров относительно того, кто должен стать главой правительства после парламентских выборов. Партия Ликуд завоевала на выборах 31 депутатский мандат. Оппоненты Нетаньяху добились 33 мест в парламенте. AFP называет такой результат "тупиковым", потому что ни одна из двух ведущих партий не сможет сформировать дееспособную коалицию.

Это вызвало опасения, что придётся созывать третьи в этом году парламентские выборы.

Президент Реувен Ривлин продолжает консультации с лидерами политических партий Израиля, чтобы определить: кому доверить формирование правительства. Глава государства заявил, что сделает всё возможное, чтобы избежать новых внеочередных парламентских выборов.