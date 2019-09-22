На белорусско-польской границе с поезда сняли журналиста и активистку 3 22.09.2019, 19:31

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Иллюстрационное фото

Журналиста «Новага Часу» и активисту сняли с поезда, когда они возвращались домой в Беларусь.

Правозащитникам "Весны" 22 сентября стало известно, что на белорусско-польской границе "Тересполь-Брест" с поезда сняли журналиста "Новага Часу" и "Зеленого Портала" Александра Велитченко и активистку Алину Стецову, когда они возвращались домой в Беларусь, передает spring96.org.

По словам Александра, у них сразу забрали паспорта, а после того, как провели досмотр вещей в поезде, отвели на личный досмотр. Однако, чтобы его произвести, работники таможенной службы должны получить подпись начальника, у которого сейчас выходной. Известно, что таможенники поехали за подписью. Велитченко и Стецову закрыли в зале пограничного контроля. Они ожидают уже больше часа, опоздав на ближайшие поезда.

При досмотре у них спрашивали про экстремистскую литературу.

"Потом посоветовали подумать, почему это происходит здесь и сейчас", — говорит журналист.

В 15:30 пограничники начали личный досмотр журналиста. Закончили через 20 минут.

"Проверили весь рюкзак. Сказали, раздеться до трусов.

Кажется, всё было по процедуре. Присутствовал понятой, пограничник, который снимал с поезда и человек, который досматривал меня. Оформили протоколом, который дали подписать", — рассказывает Александр Велитченко.

Через некоторое время досмотрели и активистку Алину Стецову. Личный досмотр активистки осуществляли женщины.

О причинах такого внимания к журналисту и активистке белорусские таможенники не сообщили. Вся процедура заняла более двух часов.

После этого, как рассказал Александр Велитченко, начальник смены извинился за всё и сказал, что ему эта процедура тоже неприятна и что это не его желание.

"И повторил, чтобы я задумался,"где, когда, с кем и почему", так как это может продолжаться каждый раз при пересечении границы", — добавил журналист.