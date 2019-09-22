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Саудовская Аравия планирует восстановить добычу нефти к концу сентября

  • 22.09.2019, 20:46
Саудовская Аравия планирует восстановить добычу нефти к концу сентября

В настоящее время на НПЗ Saudi Aramco круглосуточно ведутся работы.

Компания Saudi Aramco планирует до конца сентября выйти на прежний уровень добычи нефти, после атаки дронов на объект НПЗ. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, работы ведутся круглосуточно, необходимое оборудование доставили из США и Европейского союза.

Нефтедобывающая компания Aramco сократила добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки.

Напомним, 21 сентября цены на североморскую нефть марки Brent показали максимальный недельный рост с начала 2019 года после атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco.


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