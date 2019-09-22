Каждый белорус получит СМС о начале переписи населения 7 22.09.2019, 20:59

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Также будет предоставлен адрес для интернет-переписи.

Каждому белорусу придет СМС о начале переписи населения. Об этом в интервью СТВ рассказала председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

«Каждому гражданину Республики Беларусь придет СМС. И также будет предоставлен адрес для интернет-переписи. То есть можно будет с мобильного телефона сразу войти на наш сайт переписи», — сказала Инна Медведева.

С 4 по 30 октября в стране пройдет перепись населения. Респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика.