Политзаключенный Дмитрий Полиенко заявил, что на суде будет молчать 22.09.2019, 21:18

Дмитрий Полиенко

Суд над политзаключенным состоится 25 сентября.

Судебный процесс над политзаключенным Дмитрием Полиенко начнется 25 сентября в закрытом режиме. Об этом стало известно 20 сентября из письма Полиенко.

Сегодня на свободу пришло еще одно письмо в котором Дмитрий заявляет, что не скажет на суде ни слова в связи с тем, что не признает обвинения, не доверяет белорусскому правосудию.

«В связи с тем, что суд будет проходить в полностью закрытом режиме, а это значит непрозрачным и изолированным от общественности - я считаю это прямой расправой, потому что не признаю вину ни по одному эпизоду, а белорусскому правосудию не доверяю», - говорится в письме.