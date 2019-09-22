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Политзаключенный Дмитрий Полиенко заявил, что на суде будет молчать

  • 22.09.2019, 21:18
Политзаключенный Дмитрий Полиенко заявил, что на суде будет молчать
Дмитрий Полиенко

Суд над политзаключенным состоится 25 сентября.

Судебный процесс над политзаключенным Дмитрием Полиенко начнется 25 сентября в закрытом режиме. Об этом стало известно 20 сентября из письма Полиенко.

Сегодня на свободу пришло еще одно письмо в котором Дмитрий заявляет, что не скажет на суде ни слова в связи с тем, что не признает обвинения, не доверяет белорусскому правосудию.

«В связи с тем, что суд будет проходить в полностью закрытом режиме, а это значит непрозрачным и изолированным от общественности - я считаю это прямой расправой, потому что не признаю вину ни по одному эпизоду, а белорусскому правосудию не доверяю», - говорится в письме.


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