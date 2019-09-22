Почем продают и как выглядят бюджетные минские «двушки» с ремонтом 22.09.2019, 22:04

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Что происходит на вторичном рынке жилья.

На вторичном рынке жилья стоимость «квадрата» в двухкомнатных квартирах, готовых к проживанию, колеблется в пределах 1,5 тысячи долларов. В итоге «двушка», куда можно будет переехать сразу после покупки, обойдется покупателю приблизительно в 70 тысяч долларов в эквиваленте. Tut.by выбрал из риелторских баз самые симпатичные варианты. Цены и фото — в материале.

Кольцова, 30

Квартира площадью 46 квадратных метров расположена на четвертом этаже пятиэтажного дома. Площадь кухни — 6 метров, санузел совмещенный. Жилье продается с мебелью и бытовой техникой. Цена — 62 тысячи долларов в эквиваленте, по 1347 долларов за квадратный метр.

Уборевича, 22

Квартира площадью 41 квадратный метр расположена на первом этаже кирпичного дома. Балкона нет, санузел раздельный. В квартире был сделан ремонт, и теперь она «как с картинки модного журнала», говорится в объявлении о продаже. Цена — 62 тысячи долларов в эквиваленте, по 1512 за квадратный метр.

Маяковского, 117/2

Квартира площадью 46 квадратных метров расположена на четвертом этаже панельной хрущевки. Дом после капитального ремонта. В квартире был сделан дизайнерский ремонт в скандинавском стиле. Продается жилье с мебелью и техникой за 63,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1380 за «квадрат».

Первомайская, 22/3

Квартира площадью 45 квадратных метров расположена на первом этаже кирпичного дома. Дом после капремонта. В «двушке» был сделан современный ремонт. Цена — 65 тысяч долларов в эквиваленте, 1444 доллара за «квадрат».

Осипенко, 17

Квартира площадью 45 квадратных метров расположена в панельной хрущевке на втором этаже. В квартире сделан ремонт с узаконенной перепланировкой. «Двушка» продается с диваном, встроенной мебелью и бытовой техникой. Цена — 69,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1553 за квадратный метр.

Логойский тракт, 27

Квартира площадью 53 квадратных метра расположена в кирпичной девятиэтажке. В прошлом году в доме был капремонт. Жилье продается за 72 тысячи долларов в эквиваленте, по 1358 за «квадрат».

Жудро, 37

Квартира площадью 49 квадратных метров расположена на седьмом этаже панельного дома. В «двушке» недавно был сделан ремонт, установлена новая кухня. Продается за 72 тысячи долларов в эквиваленте, по 1469 за квадратный метр.