10 тысяч евро на свой бизнес: Латвия завлекает возвращаться из-за границы 22.09.2019, 22:16

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Власти Латвии запустили масштабную программу по реэмиграции.

Власти Латвии готовы платить до 10 тысяч евро тем латвийцам, которые вернутся из-за границы и будут развивать свой бизнес на родине.

Кристина Дунике – одна из тех, кто уже переехал в Латвию. Женщина пять лет жила в Германии, куда уехала потому, что дома ей и мужу не удавалось найти работу. В прошлом году она с семьей решила вернуться на родину, в небольшой городок Бауске, и начать свой бизнес – массажный кабинет. Идея сначала казалась слишком рискованной, и Кристина признается, что возвращаться было непросто, в первую очередь из-за денег. Но бизнес неожиданно пошел в гору, пишет currenttime.tv.

"Я проводила мастер-классы, показывала косметику. Люди были очень довольны. Это очень круто, когда ты можешь заниматься тем, что тебе нравится, и на этом зарабатывать, – рассказывает женщина. – Есть много разных программ поддержки, но мало кто об этом знает. Надо составить четкий план – что ты будешь делать и на что будешь жить".

Выделяя реэмигрантам 10 тысяч евро на развитие собственного бизнеса, Латвия надеется вернуть домой сотни предприимчивых соотечественников, особенно в регионы.

"Участвовать могут мигранты, которые жили за пределами Латвии хотя бы три года. Бизнес-идея может быть любой, но осуществить ее надо на территории Латвии, – объясняет условия Рамона Лиепиня-Крауя, координатор проектов по реэмиграции. – Я не думаю, что только из-за этих грантов люди будут возвращаться на родину, но это может помочь тем, кто уже принял решение вернуться. Это поможет им встать на ноги".

Реэмигрантов пытаются привлечь не только грантами на бизнес. В регионах вернувшимся семьям часто помогают с жильем, устройством детей в школы, разными курсами. По официальным данным, в Латвию за последние несколько лет вернулось около 85 тысяч соотечественников. То есть примерно каждый пятый мигрант.

Виктор Галлер после нескольких лет работы за границей тоже вернулся в Латвию: купил дом в деревне и планирует устроить здесь общественное пространство и площадку для разных образовательных и арт-проектов. Недавно он получил грант в 3 тысячи евро на свой проект по экотуризму. Остальное вкладывает из своих денег и пытается привлечь на работу местных жителей.

"Где бы ты ни был, в какой стране мира, тебя всегда тянет домой: через пару дней, неделю, несколько месяцев. Я всегда знал, что вернусь домой", – честно говорит он.

За последние 10 лет Латвия из-за миграции потеряла около 400 тысяч человек: уехал каждый пятый житель страны. В основном люди из Латвии уезжают в страны Западной Европы: там выше зарплаты, лучше социальная защита и шире возможности трудоустройства. Различные программы помощи реэмигрантам Латвия разрабатывала с 2016 года, но реально заработали они лишь недавно.

К сожалению, не у всех возвращение на родину складывается удачно: некоторые реэмигранты снова уезжают за рубеж. Илья Староста – повар. Он несколько лет работал в Шотландии, затем вернулся в Латвию и попробовал свои силы в нескольких ресторанах. Но, по его словам, объём работы дома оказался просто огромным: в местных компаниях не хватает сотрудников, в итоге работникам приходится брать на себя слишком большую нагрузку. Илья в итоге о своем возвращении в Латвию пожалел и собирается снова уехать.

"Я набрался европейского опыта, хорошего профессионального опыта. И могу вернуться на родину и показать Латвии это, что да, мы умеем! – говорит Староста. – Но на меня как они накинули эту уздечку, по 250 – 320 часов в месяц работать! Все, я умываю руки, я устал".

"Пока еду в Швецию. Если после возвращения в Латвии не сложится, все, я умываю руки, с меня хватит", – говорит он.

Волна миграции в Латвии началась в 2010 году, когда уровень безработицы в стране был 20%. Сегодня экономическая ситуация в Балтии пришла в норму: безработица в Риге меньше 4%. Эмигранты возвращаются, зная, что работа у них будет почти гарантированно: в Латвии сейчас нехватка рабочей силы.