Что будет с белорусским климатом через 20-30 лет 22.09.2019, 22:28

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Белорусы будут выращивать виноград и арбузы.

Год назад Министерство природы Беларуси опубликовало отчет «Агроклиматическое зонирование территории Беларуси с учетом изменений климата», сделанного в рамках разработки стратегии адаптации сельского хозяйства страны к новым условиям.

Как отмечают ученые, с 1989 года в Беларуси наблюдаются последовательные изменения климата: теплые зимы, раннее наступление весны, участившиеся засухи, высшие средние температуры воздуха... Все это уже хорошо исследовано и имеет заметное влияние на сельское хозяйство, пишет «Радыё Свабода».

Если раньше в Беларуси выделяли три климатические зоны, то в 1989-2015 годах появилась четвертая, более теплая, на юге, а самая холодная почти исчезла. Среднегодовая температура с 1989-го превысила на 1,3 градуса климатическую норму, в 2015-м - превысила аж на 2,7 ° С.

Изменения климата, что уже произошли за последние три десятка лет, имеют и положительные, и отрицательные эффекты. Увеличивается вегетационный период растений, сельскохозяйственные культуры получают больше тепла, озимые меньше перемерзают.

Но при этом повышается вероятность экстремальных гидрометеорологических условий, из-за засухи снижается урожайность, портятся почвы, появляются новые вредные растения и болезни полезных растений. Из-за нового климата хуже становится поздним сортам картофеля, льну, капусте, скошенной траве.

Что будет

Ученые просчитали два сценария изменения климата в зависимости от того, каким будет воздействие человека на природу и сколько будет «лишнего» углекислого газа в атмосфере.

В 2041-2060 годах при «среднем» сценарии станет теплее на 1,6 ° С летом и на 2,4 ° С зимой. Осенью и зимой станет чуть больше осадков.

Станет на 35 дней меньше таких, когда температура будет опускаться ниже нуля. Выше нуля будет 280-310 дней в году.

Зимы не будет в Бресте и на юго-западе Беларуси - там целый год будет в среднем выше нуля.

При маловероятном «жестком» сценарии лето станет теплее на 2,3 ° С, зима - на 3,1 ° С, осадков летом станет чуть меньше, в остальное время чуть больше.

К 2030 году на всей территории Беларуси можно будет выращивать кукурузу на зерно, подсолнечник.

В 2041-2060 годах на большей части Брестской и Гомельской области (при «жестком» сценарии - даже на Витебщине) можно будет выращивать в значительных объемах виноград, арбузы, дыни и различные новые для страны фрукты - климат будет, как на востоке Украины, юге России или в Прикарпатье.

Ученые предлагают более детально анализировать влияние климата на сельское хозяйство, готовить закон «Об охране земель и почв» и меры для адаптации земледелия к новым климатическим условиям, развивать агропромышленный комплекс с учетом этих прогнозов, просчитать возможные убытки от климатических изменений.