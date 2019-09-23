Выборы в Израиле: соперник Нетаньяху отказался формировать коалицию 23.09.2019, 7:35

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Бени Ганц

Лидер оппозиции заявил, что не будет инициатором коалиции.

Лидер оппозиционной израильской партии Кахоль-Лаван Бени Ганц заявил, что не будет инициатором формирования коалиции.

Партия отказалась от попыток сформировать коалицию несмотря на то, что получила преимущество на выборах в парламент, сообщает телеканал 9.

Бени Ганц считает, что если первым коалицию попробует сформировать партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, то ее ждет провал.

После этого к формированию коалиции приступит Кахоль-Лаван и таким образом сможет избежать очередного роспуска парламента.

Напомним, внеочередные выборы в Кнессет состоялись второй раз за 2019 год. По итогам выборов в апреле Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство, ему не хватило одного голоса.

На выборах в сентябре 2019 года партия Нетаньяху также не получила большинства в парламенте.