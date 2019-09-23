Манифест Дмитрия Полиенко 1 23.09.2019, 7:40

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Политзаключенный заявил о принципиальной позиции.

Политзаключенный Дмитрий Полиенко передал на свободу манифест, в котором он официально заявляет свою позицию по поводу предстоящего судебного разбирательства, которое начнется 25 сентября в 10.00 (Минский городской суд).

Сайт Charter97.org публикует его:

«В связи с тем, что суд будет проходить в полностью закрытом режиме, а это значит непрозрачным и изолированным от общественности – я считаю это прямой расправой, т.к. не признаю вину ни по одному эпизоду, а белорусскому правосудию не доверяю.

Считаю, что закрытость процесса, а также подписка о неразглашении сведений материалов дела, которые взяли с моего защитника и хотели взять с меня – это специальный репрессивный ход, чтобы осудить меня по делам, которые шиты белыми нитками. Меня обвиняют «со слов», по фантазиям и предположениям, без улик и доказательств, чтобы скрыть эти факты от общественности.Я

По уголовно-процессуальному кодексу делать суд закрытым невозможно и оснований для этого нет!

В связи с этим сообщаю вам, что я решил полностью бойкотировать судебное разбирательство в прямом смысле слова. Тотальный бойкот. И буду вынужден пойти на иные меры, пока суд не сделают открытым. Мое право на справедливый суд нарушено и другого выхода я не вижу.

Приговор они уже вынесли. Осталось только разыграть театральную постановку. Мне терять уже нечего.

В знак несогласия объявляю молчаливый протест.

Надеюсь на ваше понимание, любимые и дорогие».