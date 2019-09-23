Сикофанты 1 Виктор Горбачев, «Солидарность»

23.09.2019, 7:56

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Виктор Горбачев

Главное с коррупцией «разобраться».

Белстат «говорит и показывает», что средняя зарплата в стране по данным на июль составляет 1128 рубликов (более 490 евро). У каждого. Ну, а если вы с этим чуть не согласны и не дотягиваете до указанной суммы? У вас есть хорошая возможность и шанс подработать, чтобы допрыгнуть до 490 евро. А может и перепрыгнуть.

Это в зависимости от того, как часто вы будете доносить нужные и правильные новости до следственных органов.

Да-да, официально. Нам дается прекрасный шанс стать богатыми. Вы просто должны знать кто, когда, где и как замешан в коррупционных схемах и опустошает «закрома» родины.

Понимаете? Вы можете сделать работу специалистов, которых в стране выше крыши. Силовики и прочие контрольные и финансовые органы просят и взывают о помощи. Говорите — и вам воздастся!

С 12 сентября в стране официально и законодательно установлен размер вознаграждения для граждан, которые помогут раскрыть коррупционное преступление. Для бдительных граждан. Для помощников.

Если конкретнее — вознаграждение за помощь в выявлении, пресечении, раскрытии или расследовании тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления составит до 50 базовых величин (1 275 рублей на данный момент), за менее тяжкое преступление — до 30 базовых (765 рублей). Еще до 10 базовых (255 рублей) можно будет получить в качестве компенсации за фактически понесенные расходы на основании подтверждающих документов.

Хотите получить по максимуму? Изучите законодательство по тяжести преступлений (квалификация) и бейте в самую точку!

Вы доносите, докладываете, договариваете, достукиваете, а на основе вашей информации прокуратурой принимается решение о назначении и размере вознаграждения. Но — до этого — органы уголовного преследования должны перед прокуратурой ходатайствовать о вашем вознаграждении. А вы все продолжаете ждать.

Затем ходатайство будет направляться при передаче прокуратурой уголовного дела для направления в суд. А вы все ждете и ждете.

Затем решение о выплате должно быть принято — не позднее шести месяцев с даты вступления судебного приговора в законную силу. А вы все ждете.

Вы же не спешите? Вся жизнь впереди. Вознаграждение, возможно, придется ждать и целый год. Постановлением определено, что деньги будут выплачивать из средств бюджета, предусмотренных на содержание прокуратуры, в течение года с даты принятия решения о выплате.

Так что надейся и жди. Ну, мы же настоящие граждане страны. Патриоты. Терпеть и ждать умеем. Главное с коррупцией разобраться и победить.

Виктор Горбачев, «Солидарность»