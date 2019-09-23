Как простой фермер на тракторе бросил вызов Лукашенко 9 23.09.2019, 8:51

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Фото: «Белсат»

Фермер из Гомельской области разоблачает аграрную политику властей.

Такого «кандидата» еще не было: Юрий Гацевич выдвигается на «выборы» в «палату представителей» по гомельскому Железнодорожному округу – и приезжает на пикет на тракторе, сообщает «Белсат».

Фермер говорит, что решил идти в политику из-за несправедливости государства.

«Лукашенко повсюду говорит и выступает по ТВ: развивайте сельское хозяйство, развивайте агроусадьбы. Издает для этого указы, но они не работают. То есть они этими указами дурят голову нам», – заявляет Гацевич.

Среди предложений потенциального «кандидата» – упорядочение законодательства, которое позволило бы легче существовать малому бизнесу, в первую очередь – тем, кто работает на земле.

«Купи корову – негде ее пасти. Забрали все земли и передали колхозам», – говорит фермер.

Юрий Гацевич из деревни Поколюбичи стал известен после того, как в сети появился ролик: на видео фермер эмоционально рассказывает работнику ГАИ, что на нем зарегистрировано целых девять транспортных средств, и за каждое – нужно платить огромный дорожный сбор.

На канале фермера на «YouTube» этот ролик просмотрели более 250 тысяч человек. Большинство комментаторов поддержало Юрия, несогласного с такой системой оплаты дорожного сбора. Некоторые пришли поддержать фермера и сегодня, уже не виртуально.

Вот что сказали в комментарии «Белсату» жители Гомеля:

«Из ролика узнали о его позицию. Гражданскую. Правильную, как мне кажется».

«Человек работает, добросовестно. Значит, надо за него голосовать, поддерживать его».

«Если «кандидат» независимый, на власть не ориентируется, то почему бы нет?»

«Выборы» уже давно прошли в администрации Лукашенко. Осталось «голосование» никому не нужное».