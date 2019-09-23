Путин слабоват 1 Нил Фергюсон

23.09.2019, 9:14

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Нил Фергюсон

Однако исторические циклы — это в любом случае иллюзия.

Я не думаю, что в ближайшее время нас ждет какая-то масштабная мировая война, поскольку сегодня у США большое преимущество над другими странами. По этой причине я даже не могу представить себе войну средних масштабов, скажем, на Ближнем Востоке. И хотя отношения в регионе напряженные, и лидер ведущей страны Трамп не является президентом войны, и он уже не раз избегал ее, пользуясь многими случаями. Поэтому в краткосрочной перспективе я не ожидаю ни большой, ни средней войны.

Но это вовсе не значит, что мир стал каким-то образом безопасным и все отлично, поскольку у нас до сих пор есть ядерное оружие. А каждая страна на самом деле обладает еще и киберпотенциалом, что может вызвать эскалацию, привести к разрушению критически важной инфраструктуры.

Мир до сих пор хрупкий. И я могу предположить, что в какой-то момент — может, лет через 20 лет — конфликт между США и Китаем превратится в нечто вроде войны. И маловероятно, что это произойдет в следующие несколько лет.

Конечно, есть еще и Путин. Но сегодня он относительно слабый лидер на глобальной арене. Он не смог консолидировать свою власть на востоке Украины, сравнительно мало достиг в Сирии, в какой-то степени превратив ее в страну мятежников, а между тем все больше подчиняется Китаю и Средней Азии. Не думаю, что Путин достаточно силен, чтобы пойти на какие-то действия в Прибалтике, поскольку чувство национальной принадлежности в последние годы там стало значительно сильнее. Поэтому он не может сделать еще что-то, кроме того, что он уже сделал. Его позиции слабеют.

Нет никаких исторических циклов и времени для войны — все это иллюзии. Потому что когда мы посмотрим на историю, то она отнюдь не циклическая, а движется вверх-вниз. Экономическая история такая же. Значительное повышение жизненных стандартов со времен промышленной революции полностью трансформировали историю. И с тех пор ее траектория скорее напоминает букву L.

Война — это не циклическое, а нечто полностью внезапное, непредвиденное и катастрофическое, как было в случае с Первой и Второй мировой. Если вы проанализируете историю военных действий, то поймете: там нет четко выделенных циклов.

На самом деле война — это словно землетрясение, которому предшествуют процессы под поверхностью, которые фактически невозможно предсказать, когда все начнется снова. Однако исторические циклы — это в любом случае иллюзия.

Нил Фергюсон, «Новое время»