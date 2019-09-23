В Омске прошел обыск у координатора штаба Навального 23.09.2019, 9:52

Штаб Алексея Навального в Омске

Активистка на днях вернулась из Санкт-Петербурга.

В Омске полицейские пришли с обыском ккоординатору штаба Алексея Навального Ольге Картавцевой. Об этом оппозиционный политик сообщил в твиттере, сообщает Радио Свобода.

Ранее Картавцева успела позвонить и сообщить, что к ней в квартиру звонит полиция, после этого связь оборвалась. Активистка на днях вернулась из Санкт-Петербурга, где помогала с наблюдением на выборах.

В омском штабе уточнили, что после обыска у Картавцевой изъяли телефон и отвезли в Следственный комитет, где допросили в качестве свидетеля.

12 сентября правоохранительные органы устроили обыски во всех штабах Алексея Навального в 43 регионах страны. В общей сложности Басманный суд Москвы выдал 94 постановления об обыске в рамках дела Фонда борьбы с коррупцией об "отмывании денег". При этом, как написал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, многие обыски проводились без санкции суда как не терпящие отлагательств. Банковские счета некоторых сотрудников региональных штабов Навального заблокировали.

3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По версии следствия, сотрудники ФБК и лица, имеющие отношение к его деятельности, в период с января 2016-го по декабрь 2018 года "получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которую "третьи лица" внесли через банкоматы на расчетные счета нескольких банков". В ФБК все обвинения отрицают.