Ученые обнаружили на дне океана следы еще одного затерянного континента 2 23.09.2019, 10:00

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Континент находился в Индийском океане.

Коллективом геофизиков из Германии, ЮАР и Норвегии были представлены доказательства того, что в древности на дне Индийского океана в его центральной части существовал микроконтинент Мавриций, объединявший остров Маврикий, северо-восточный берег Мадагаскара, южное побережье полуострова Индостан и самую крупную подводную банку Сая-де-Малья острова Каргадос-Карахос, пишет tainy.net.

Остров Маврикий находится в западной части Индийского океана. Принадлежит он республике с таким же названием, которая в различные временные периоды была колонией Нидерландов, Португалии, Великобритании и Франции. По размерам площади данный участок суши можно сравнить с Москвой. Население острова составляет около 1,2 миллиона человек. Ученые убеждены в том, что образование Маврикия произошло около девяти миллионов лет назад. Возник остров из остывшей лавы подводных вулканов, которая была вынесена на поверхность вод Индийского океана.

Таким же образом произошло формирование множества островов на нашей планете, среди них – Канарские, Гавайские и Курильские. Наиболее крупным островом вулканического происхождения принято считать Исландию, остров, который образовался в месте расхождения Евразийской и Северо-Американской литосферных плит. В то же время, ученые говорят о том, что образование Маврикия происходило несколько по-другому. В связи с этим это небольшое островное государство вызывает большой интерес исследователей, занимающихся изучением истории древней планеты, на протяжении последних двух десятков лет.

В 1999 году геофизиками в песках Маврикия был обнаружен циркон. Ученые выполнили датировку при помощи уран-свинцового метода, в результате чего выяснили, что возраст минерала достигает 660 миллионов – двух миллиардов лет. Но каким образом столь древний минерал мог оказаться на относительно недавно появившемся острове? Исследователи предполагают, что образцы, которые удалось обнаружить, являлись частью той части суши, которая ушла под воду, однако эти минеральные частицы были вынесены на поверхность потоками магмы, выделившейся в процессе извержения подводных вулканов.

Результаты своих исследований ученые опубликовали в издании Nature Geoscience. Они попытались описать вероятную природу древней суши, к которой принадлежали обнаруженные минералы. Так, в частности, ученые полагают, что приблизительно несколько десятков миллионов лет назад существовал небольшой остров Мавриций – микроконтинент, который по своей площади мог бы занять примерно четверть современного острова Мадагаскар. Примерно миллиард лет назад он находился в составе суперконтинента Родинии, в который входили также современные Мадагаскар и Индостан.

Исследователи подкрепили датирование минеральных образцов анализом тех гравиметрических данных, которые у них имелись, а также реконструкцией древней тектоники и определением толщины земной коры. Все эти исследования показали, что Маврикий вместе с соседним Маскаренским плато могли перекрывать докембрийский древний микроконтинент Мавриций.

Используемый в работе масс-спектрометр

Фото: Photograph taken by Prof. Michael Wiedenbeck, Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ), Potsdam, Germany

Необходимо отметить, что предложенную теорию приняли далеко не все ученые. Так, по словам французского ученого Жерома Димена, такой древний минерал цирконий мог попасть в песок Маврикия откуда угодно, даже с корабельным балластом. Помимо этого, он отметил, что относительно недалеко, в двух сотнях километрах от Маврикия, в прибрежных водах острова Реюньон, работали другие группы геофизиков, однако им не удалось обнаружить никаких следов существования древнего микроконтинента. В связи с этим французский исследователь предложил своим коллегам отыскать более убедительные доказательства, которые бы подтверждали существование Мавриция, к примеру, попытаться отыскать тот же цирконий, но не в песках, а в твердой породе.

Самое интересное, что геофизики сделали это. В твердой вулканической пород трахите удалось обнаружить твердые цирконы. Также было проведено уран-свинцовое датирование, которое показало, что найденные образцы имеют возраст от 2,5 до 3 миллиардов лет. По мнению исследователей, эти цирконы, вместе с идентификацией цикронов из песка и данными о гравитационных аномалиях, полученными в предыдущих исследованиях, доказывают, что в древности под Маврикием существовала древняя континентальная кора.

Основная задача нового исследования заключалась в выявлении древних трахитовых пород в породах миоценового периода, который существовал 5-23 миллиона лет назад, обнаруженных на острове Маврикий. За основной образец ученые взяли килограмм твердой породы, отправленный в Германию для анализа. Образец был тщательно изучен, подроблен и очищен с целью избежания проникновения посторонних включений, после чего материал был просеян до зерен, диаметр которых не превышал 500 микрометров, и промыт водой для удаления пыли. По словам ученых, все эти процедуры помогли в полной мере исключить попадание постороннего циркона в исследуемый образец. В общей сложности таким образом было датировано 13 минеральных зерен.

Обнаженные трахитовые породы на Маврикии

Фото: Photograph taken by Prof. Susan J. Webb, University of the Witwatersrand

После этого геофизики предложили теорию образования Мавриция, согласно которой его кора происходит от центрально-восточной части острова Мадагаскар. Континентальная кора из западной части Индостана и восточной части Мадагаскара была раздроблена и распределена по западной части вод Индийского океана. Происходило это 84-92 миллиона лет назад, то есть, в меловый период, когда происходил распад восточной части суперконтинента Гондвана, южной части Родинии. Именно в тот период времени разошлись Индостан и Мадагаскар, между ними образовалась полоса примерно в 200 километров шириной, которую и занял микроконтинент Мавриций.

По словам ученых, дальнейшая судьба микроконтинента известна: Мавриций существовал на протяжении нескольких десятков миллионов лет, после чего, по мере того, как Индостан и Мадагаскар удалялись друг от друга, ушел под воду Индийского океана, который в то время начал формироваться.

Древние породы и застывшая лава, которые вышли на поверхность воды, примерно девять миллионов лет назад образовали современный остров Маврикии. Наиболее вероятными останками Мавриция, по мнению экспертов, можно считать крупнейшую подводную банку Сая-де-Малья, которая расположена к северу от острова Маврикий на Маскаренском плато.

Благодаря работе исследователей можно провести весьма точную реконструкцию географии древней планеты Земля, в частности, ранней истории Родинии и Гондваны. В настоящее время, по словам ученых, им удалось установить детали расхождения Индостана и Мадагаскара. В том случае, если геофизикам удастся создать подробную карту расположения микроконтинентов, которые сформировались в древности в районах расхождения суперконтинентов, это позволило бы в полной мере реконструировать образование современных материков.