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За езду в нетрезвом состоянии могут лишить прав на пять лет

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  • 23.09.2019, 10:15
За езду в нетрезвом состоянии могут лишить прав на пять лет
Иллюстрационное фото bymedia

ГАИ намерена ужесточить ответственность за это правонарушение.

Об этом рассказал официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на СТВ.

Сейчас, если алкотест показывает 0,3 промилле и выше, назначают штраф от 50 до 100 базовых величин (от 1275 до 2550 рублей) и лишают прав на 3 года. Однако если будет обнаружено более 0,8 промилле алкоголя в крови, то и штраф, и срок лишения водительских прав будет больше.

– МВД выступает инициатором ужесточения ответственности в части дифференцирования состояния водителя. Предполагается, что в пределах 0,3-0,8 промилле останется ответственность, которая действует сегодня; если 0,8 и больше, то штраф уже будет составлять 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения сроком на 5 лет, – отметил С. Соловей.


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