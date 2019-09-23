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Команда Зеленского хочет подписать «новый Будапештский меморандум»

  • 23.09.2019, 10:35
Команда Зеленского хочет подписать «новый Будапештский меморандум»
Андрей Ермак

Украинские власти хотят видеть среди подписантов договора новые страны.

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в команде Владимира Зеленского хотят добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В интервью «Левому берегу» он рассказал, что среди подписантов нового договора в ОПУ видят США, Великобританию, Германию, Францию и Китай.

«У нас есть идея — сейчас я говорю об этом впервые — которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки — Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность», — сказал Ермак.

По его словам, нужно учесть негативный опыт Будапештского меморандума и включить в список гарантов международные организации.

Он добавил, что главной задачей является выработка юридически обязательных норм.


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