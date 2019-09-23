«IT-страна»: в кабинете Мясниковича нет компьютера, но три стационарных телефона 19 23.09.2019, 10:40

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Михаил Мясникович

Фото: bymedia

Только печатной машинки не хватает.

Сделал это он для журналистов телеканала СТВ. На видеокадрах не удалось обнаружить следов десктопа, ноутбука или планшета. На столе у Михаила Мясниковича много бумаг и папок, обращает внимание «Салiдарнасць».

Зато в кабинете главы верхней палаты «парламента» три стационарных телефона старого образца (для общения с Лукашенко, с премьер-министром, а также правительственная связь). Плюс к ним – коммутатор для секретариата.

Мясникович добавил, что носит с собой два мобильных.

Ремонт в кабинете главы так называемого совета республики не выглядит свежим. Мясникович рассказал о суеверии: сделал ремонт – готовься к следующей должности.

– Причем не оговаривается куда: или вниз, или вверх, – сказал с улыбкой чиновник.

По его словам, за свою карьеру капитальных ремонтов в рабочих кабинетах он не делал (чиновник, в частности, работал главой администрации Лукашенко и премьер-министром).

Рассказывая о преобразования в стране в начале 90-х, Мясникович предсказуемо похвалил Александра Лукашенко. И отметил: если в других соседних странах люди выходили на улицу, требуя демократических преобразований и перехода к свободному рынку, то в Беларуси выступали за твердые цены и полную занятость.

Добавим, что Мясникович лишь один из многих белорусских чиновников высокого ранга, которые не пользуются на работе компьютером. Несколько недель назад свой кабинет показал министр образования Игорь Карпенко – следов компьютера там также обнаружить не удалось.

При этом в Беларуси действует программа создания современной цифровой экономики – IT-страна.