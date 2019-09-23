Так работают деньги: пять секретов, которые помогут разбогатеть 2 23.09.2019, 10:44

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Если не хотите всю жизнь работать «на дядю», просто следуйте этим рекомендациям.

Если вы сделаете эти пять вещей, вы, скорее всего, разбогатеете, считает писатель и блогер Энтони Мур

1.Тратьте больше времени на обучение и созидание, чем на просмотр телепрограмм

То, сколько вы зарабатываете, как правило, определяется тем, сколько вы знаете. Как однажды сказал Скотт Адамс, автор комикса Dilbert, «Каждый приобретенный вами навык удваивает ваши шансы на успех». Чем больше вы учитесь, тем больше вы зарабатываете.

Мне нравится смотреть телевизор. Мы с женой любим смотреть его вместе. Само по себе телевидение — не зло. Проблема в том, что большинство людей тратит на просмотр телешоу больше времени, чем на обучение, созидание и развитие. Результат этого, как правило — меньше доходов и меньше возможностей.

В 70-х годах знаменитый темнокожий политик Джесси Джексон прославился тем, что постоянно призывал живущих в Штатах афроамериканцев меньше времени тратить на просмотр телешоу и больше — на самосовершенствование. Мишель Обама в своей автобиографии вспоминает, что Джексон даже убеждал школьников подписывать обещания выключить телевизор и потратить это время на домашние задания. Он призывал родителей принимать в этом участие. Джексон знал, какой мощной силой обладает обучение, и насколько разрушительны нерегулируемые развлечения.

Если вы сосредоточитесь на обучении и развитии, это станет мощным импульсом, который со временем обеспечит вас мотивацией, достаточной для достижения почти любой цели. Выясните, какова цена успеха, и заплатите ее.

Вы станете более организованными. Вы прекратите терять столько времени понапрасну. Вы перестанете переживать из-за того, что ничего не делаете со своей жизнью, потому что вы на самом деле начнете делать невероятные вещи.

Одно из моих любимых высказываний принадлежит автору бестселлеров Хэлу Элроду. Он сказал: «Уровень вашего успеха едва ли превысит уровень вашего личностного развития, потому что мы привлекаем успех становясь тем, кем мы становимся».

Если на обучение и созидание вы будете тратить больше времени, чем на просмотр телевизора, вы, скорее всего, разбогатеете — причем это касается не только денег, но и возможностей, здоровья и отношений. Успех в одной из жизненных сфер позитивно влияет на все остальные.

2.Читайте каждый день

Я видел несколько статей, авторы которых утверждают, что читают по 100−200 книг в год. Для меня это слишком много. За прошлый год я прочел 52 книги, и мысль, что их могло бы быть в четыре раза больше, мне кажется безумной. Не все могут позволить себе роскошь тратить столько времени на чтение.

Но мы вполне можем найти время на то, чтобы читать каждый день — пусть даже совсем понемногу. И это не обязательно должен быть Шекспир, или Краткая история времени, или древнегреческая философия, или что-то из того, что, как считается, вы должны прочесть — читайте те книги, которые вам нравятся. Как сказал автор бестселлеров Джеймс Альтушер, «читайте только те книги, которые доставляют вам удовольствие и делают вас счастливыми».

Всегда существовала прямая зависимость между грамотностью и благосостоянием. В целом, чем больше вы читаете, тем больше зарабатываете.

Если вы будете много читать — каждый или почти каждый день — вы заметите, что у вас появляются новые идеи, вы задумываетесь о новых подходах. Вы узнаете, как смотрят на мир другие, и сможете использовать эти знания, чтобы больше взаимодействовать с людьми. Вы начнете видеть то, чего никогда раньше не замечали.

Благодаря этому из общения и знаний будут рождаться новые возможности. Если вы будете лучше понимать людей, они, соответственно, будут охотнее сближаться с вами, выслушивать вашу историю и, возможно, даже помогать вам. Вы освоите то социальное поведение, которое поможет вам стать более успешным, и перестанете делать то, что никогда не шло вам на пользу. Просто удивительно, чему вы сможете научиться, когда начнете больше читать.

Больше всего я почерпнул из автобиографий. Вот некоторые из самых важных уроков, которые я усвоил:

— я узнал от Арнольда Шварценеггера, что вы можете сносно работать, даже если не выспались прошлой ночью.

— я узнал от Мишель Обамы, что «нормальных» целей сложнее достичь, если ты темнокожий, женщина или меньшинство — но ты в любом случае можешь добиться успеха.

— я узнал от Стива Мартина, что могут потребоваться годы практики и неудач, прежде чем вы, наконец, поймете, как делать что-то правильно. Если вы будете практиковать достаточно долго, вам, возможно, удастся стать лучшим в мире.

— узнал от Тины Фей, что сексизм на рабочем месте является огромным препятствием для многих женщин, и, возможно, мне следует в большей степени учитывать этот фактор, когда я размышляю о карьерном успехе.

Старайтесь читать каждый день. Старайтесь каждый день узнавать что-то новое. А затем чтение начнет преобразовываться в более искушенное социальное поведение, эмпатию, знания и ориентиры, которых в ином случае у вас бы не было. Увеличение дохода — естественное следствие приобретения всех этих знаний.

3.Поймите, как работают деньги

В своей выдающейся книге Богатый папа, бедный папа Роберт Кийосаки написал то, что не выходит у меня из головы все эти годы, с тех пор как я это прочел: «Богатые люди богаты просто потому, что они финансово грамотнее других».

Деньги это по-настоящему сложно — но при этом чертовски просто. Прочитав семь самых популярных книг по финансам всех времен, я узнал, что большинство работающих стратегий обогащения — лишь различные формы одного и того же принципа.

Откровенно говоря, рецепт богатства оставался неизменным на протяжении тысячелетий. Узнайте, как работают деньги, и вы начнете их притягивать. Когда вы много читаете о деньгах, они начинают появляться в вашей жизни.

Одна из самых больших проблем с деньгами — то, что люди на самом деле не понимают их. За исключением неопределенных и бесполезных клише, таких как «диверсифицируйте ваш портфель» и «ежемесячно погашайте карточные кредиты», большинство людей мало что смыслит в деньгах. Они либо боятся их и потому тратят все, либо боятся их и не тратят ничего, накапливая. Ни то, ни другое нельзя назвать хорошим подходом к жизни.

Существует множество бесплатной, точной и простой информации о деньгах. Не ищете себе оправданий. Я бы порекомендовал Самый богатый человек в Вавилоне Джорджа С. Клейсона — возможно, одну из самых умных и самых простых книг о деньгах.

Если вы не знаете, как работают деньги, вы будете обречены всегда иметь их меньше, чем вам бы хотелось. Как говорится, деньги заставляют мир вращаться. Вам стоит узнать, как это работает.

4.Хорошо потрудитесь сейчас, чтобы затем иметь возможность расслабиться

Моя жизнь изменилась во время финансового семинара, когда финансовый гуру Дэйв Рэмси произнес следующие слова: «Живи как никто другой сейчас, и тогда позже ты сможешь жить как никто другой».

Отсроченное удовольствие не пользуется спросом. Большинство людей предпочтет иметь $100 сейчас, чем $1000 потом. Но если вы сможете стать тем, кто приносит в жертву сегодня ради лучшего завтра … вы, скорее всего, разбогатеете.

Тут нет ничего сложного — все сводится к композиционному проценту. Цент, который сегодня удваивается в цене, все еще остается небольшой суммой — как и через пару недель. Но через месяц этот нетронутый цент превратится в миллионы долларов. Станьте теми, кто приносит в жертву сегодня ради лучшего будущего.

Для этого необходима дисциплина. Трудно ограничивать себя, когда ваши друзья и семья отрываются на полную — сегодня, в эти выходные, прямо сейчас. Синдром упущенной выгоды не выдумка, и ему в самом деле тяжело противостоять. Но вы сможете сделать невероятные вещи, если сегодня будете жить, как никто из тех, кто вас окружает.

Много лет назад мы с женой застряли в долгах. Ладно, это был мой долг. У меня было много студенческих ссуд, и жена застряла в долгах вместе со мной. Но мы бросили все силы на погашение этих займов. Мы начали откладывать каждый лишний доллар, который могли, с каждой зарплаты. Наши друзья путешествовали, веселились, ходили по ресторанам, покупали машины, дома и собак. Я ездил на запасном минивэне моего тестя. Мы каждый день обедали салатом за 2 доллара. Я возненавидел этот салат.

Но всего через пару лет мы полностью избавились от всех долгов — о чем большинство моих друзей до сих пор может только мечтать. Мы на год переехали в Южную Корею, чтобы преподавать там английский язык, и за 15 месяцев посетили 12 стран. У нас есть пенсионный счет, который пополняется с каждым днем.

Живите сейчас так, как не живет никто из тех, кто окружает вас… И позже вы будете жить той жизнью, которую не сможет позволить себе никто из тех, кто вас окружает. Сделайте тяжелую работу сейчас, чтобы затем получить возможность расслабиться.

5.Создайте несколько источников дохода

Большинство людей не обладает финансовой независимостью — у них есть долги по кредитным картам, студенческие ссуды, ипотека, автомобили, купленные в кредит, и множество других обязательств, мешающих им тратить деньги так, как им бы хотелось.

Большинство людей не обладает богатством. Многие обанкротились или в долгах. Большинство сорит деньгами, не экономит, не инвестирует и не развивает свой финансовый интеллект.

Том Корли, автор книги Привычки богатых людей, изучал образ жизни миллионеров в ходе пятилетнего исследования богатых и бедных людей. Вот что он выяснил:

65% селф-мейд миллионеров имели три притока поступлений

45% селф-мейд миллионеров имели четыре притока поступлений.

29% селф-мейд миллионеров имели пять и более притоков поступлений.

Если вы сосредоточитесь на создании нескольких источников дохода, весьма вероятно, что в конечном итоге вы разбогатеете.

В книге Самый богатый человек в Вавилоне Джордж С. Клейсон объясняет, что каждая «золотая монета» (или доллар) похожа на работника. Этот работник способен магическим образом производить себе подобных, если вы знаете, как организовать этот процесс. Один рабочий/доллар потенциально может создать для вас сотни «рабочих».

Каждый доллар похож на маленькое семя, которое может прорасти и дать больше долларов. В этом суть того, чтобы заставить «деньги работать на вас».

Практически невозможно «разбогатеть», работая по модели «деньги в обмен на отработанные часы». Средняя зарплата в Америке составляет $56 516 в год. По большому счету, это не так уж много — на самом деле, вообще-то довольно мало. И это при условии, что вы работаете около 40 часов в неделю, круглый год, год за годом, на протяжении долгого времени, с очень небольшим отпуском. Не самая лучшая система.

Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы создать несколько притоков поступлений. Делайте деньги, пока вы спите. Делайте деньги, которые не требуют, чтобы вы приходили и уходили ежедневно в определенное время. Читайте. Читайте еще больше. Узнайте о разных стратегиях. Создайте несколько источников дохода, и вы, скорее всего, разбогатеете.

В заключение

Рецепт небывалого богатства остается неизменным на протяжении сотен и тысяч лет.

Богатство — это образ мышления. Не следуйте традиционным советам — они, как правило, не помогают. Заставьте свои деньги работать на вас. Продолжайте, даже если станет скучно. И никогда не прекращайте вкладывать средства в свое образование.

Следование этим основным принципам не гарантирует богатство. Но это те же принципы, которые проповедуются почти в каждой значимой книге о финансах.

Если вы хотите разбогатеть, вы должны аккуратно им следовать.