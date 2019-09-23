«Император играет на скрипке, государство уходит из рук»
- Алексей Мельников
- 23.09.2019, 10:50
Почему бы Путину не выйти из Кремля?
В России проходят митинги. Против превращения страны в свалку московского мусора. Требования к властям.
В Москве у Администрации Президента который день пикеты с требованием закрыть сфабрикованное властями «московское дело».
Но верхи молчат. Заперты двери. Ответа нет.
Почему бы Путину не выйти из Кремля, не подойти к пикетчикам? Не поговорить с ними. Понял бы «из первых рук», что думают люди.
Отчего бы Путину не поехать на митинг в защиту права граждан на среду обитания, не рассказать, что он и его подчиненные делают для того, чтобы удовлетворить из требования.
Ничего этого нет. Далеки наши власти от людей. Боятся их? Не знают, о чем с ними говорить? Уверены, что не смогут убедить? Да и в чем?
Несогласный народ в нашей системе не предполагается. Он начинает проходить по категории «неблагонадежный».
Раз так, о чем с ним разговаривать?
Лучше не отвлекаться. Играть на пианино. Точить коньки для хоккея, скоро сезон откроется. Ездить на мотоцикле о трех колесах.
А все более неприятная страна пусть сама пыхтит за стеной.
Алексей Мельников, ЖЖ