Карбалевич: Белорусскую независимость будет защищать Запад, а не Китай 3 23.09.2019, 11:08

Валерий Карбалевич

Си Цзиньпин и полслова не скажет в нашу защиту.

Государства, которые считаются союзниками Беларуси (Китай, Иран, Венесуэла), никаких стратегических интересов в нашей стране ни с экономической, ни с военной точки зрения не имеют. Ждать от них помощи в случае реальной опасности не приходится. Об этом в интервью «Завтра твоей страны» заявил политолог Валерий Карбалевич.

— Сколько бы Лукашенко ни называл Си Цзиньпина своим лучшим другом, ни говорил о стратегическом партнерстве, если Россия будет предпринимать поползновения в отношении суверенитета Беларуси, Китай и полслова не скажет в нашу защиту. Противостоять поглощению, санкционными, дипломатическими и другими методами будут именно США и страны НАТО. Белорусскую независимость будут защищать «враги», а не друзья.

В то же время, вопросы демократии, свободы слова, наличия или отсутствия политзаключенных остаются для США важным маркером.