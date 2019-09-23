На российском кладбище появились портреты Путина, Медведева, Пескова 23.09.2019, 11:20

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Фото: Reuters

На углах фотографий – черные ленты.

Два часа провисели на крестах Смоленского лютеранского кладбища в Санкт-Петербурге портреты Путина, Медведева, Пескова, Собянина, Беглова, Шойгу и других государственных деятелей. Портреты появились 19 сентября. На углах фотографий – черные ленты, пишет "Настоящее время".

Два дня полиция искала подозреваемых, в результате задержала трех активистов “Агитроссии” – Андрея Жексимбаева, Павла Иванкина и Григория Кудрявцева. Все трое отрицают свою причастность к акции, ссылаясь на имеющиеся алиби и биллинги телефонных звонков – по утверждению активистов, они к кладбищу даже не приближались.

Василеостровский районный суд возбудил уголовное дело по статье о "Надругательстве над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору".

Адвокат Андрея Жексимбаева считает незаконным задержание своего подзащитного почти на сутки без составления протокола, без еды и воды. Сейчас Жексимбаев и Кудрявцев отпущены в статусе свидетелей, Павлу Иванкину присвоили статус подозреваемого, он остается в изоляторе Василеостровского района, в отношении него решается вопрос о мере пресечения. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

3 апреля напротив Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге появилась стилизованная под надгробие табличка с изображением президента России Владимира Путина. На ней указаны дата рождения главы государства и – через дефис – цифра "2019". Ниже написано "Предал народ России".

12 марта суд в Набережных Челнах арестовал на 28 суток местного активиста Карима Ямадаева, который установил инсталляцию в виде могилы Владимира Путина у здания Следственного комитета. На активиста составили протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции. В январе Ямадаева привлекали к ответственности за установку памятника жертвам политических репрессий. Памятник с надгробием Путина с фото президента и надписью "1952−2019" появился у здания СК 10 марта.