Белоруска в Корее: Здесь один за всех и все за одного 23.09.2019, 11:25

Как Ольга Зарицкая уже 10 лет живет в Южной Корее.

Случчанка Ольга Зарицкая десять лет живёт в Южной Корее. Студенткой университета она год провела в этой стране по обмену, потом вышла замуж и осталась жить в городе Чхонджу. Ольга занимается переводами и блогерством.

Она рассказала «Кур`еру», к каким местным особенностям ей пришлось привыкать, чем отличается уклад жизни белорусов и корейцев и почему.

В Корее один за всех и все за одного

«В Беларуси развит индивидуализм: каждый решает и отвечает сам за себя. Корейцам же присущ коллективизм, они зависят от мнения окружающих.

В 80-х годах прошлого века произошло корейское экономическое чудо, когда люди помогли государству. Они сдавали своё золото на благо страны, чтобы она развивалась. Не представляю, чтобы белорусы так же поступили.

Быстрые корейцы

Корейцы всё делают быстро, у них день расписан по часам. Посетителей обслуживают мгновенно в любом месте: и в госучреждении, и в кафе. В Беларуси всё по-другому. Если пришёл за справкой, то в лучшем случае придётся ждать день-два, чтобы её выдали.

Негласный патриархат

В Корее существует негласный патриархат: мужчина считается главным в семье и обществе. В автобусе скорее беременная женщина уступит пожилому мужчине место, чем наоборот. Но это не значит, что с женщиной обращаются хуже или она не может получать образование и не имеет голоса. В Корее к женщинам относятся с уважением.

В Корее платит старший

Я бы выделила отношение корейцев к деньгам. Если в Беларуси ты идёшь в кафе с друзьями, то скидываешься в общую копилку. В Корее же платит тот, кто пригласил, или старший по возрасту. Не надо говорить: «Нет, давай вместе скинемся». Лучше принять приглашение и угощение, а потом сделайте ответный шаг. Его от вас будут ждать. Не пригласишь — нормальных отношений с человеком не будет.

У корейцев культ еды

Когда кореец приветствует, он говорит примерно следующее: «Здравствуйте. Вы уже поели?» Для них важна пища. В свободное время они идут в ресторан, чтобы попробовать что-нибудь вкусное и необычное. У нас предпочитают кофейни или бары.

Отношение к возрасту

В Корее считается, что ребёнку, который родился, уже один год, потому что почти год он провёл в утробе матери. Год к возрасту человека добавляется 1 января по солнечному календарю, независимо от того, когда он родился. Чтобы не запутать собеседника, часто называют просто год рождения. Средняя продолжительность жизни — 70 лет.

Девушки и парни хотят быть красивыми

В Корее — культ красоты. Нередко после окончания школы родители дают дочерям деньги на пластическую операцию. Модно делать более широкие глаза, менять форму лица, переносицы. На автобусе видела такой слоган: «Мама родила, а доктор сделал». Для корейцев это нормально.

У корейцев взрывной темперамент.

Корейцы не любят показывать свои истинные эмоции и выражать отношение к незнакомому человеку. Относятся дружелюбно, но по темпераменту такие же горячие, как испанцы. Корейцы успешно борются за свои права — политические и гражданские. Например, они отстранили от власти последнюю женщину-президента.

Корейцы не будут терпеть и сообща выразят протест. Там разрешены мирные демонстрации.

Прямолинейные люди

Белорусы не позволяют прямолинейность в общении. Моя корейская свекровь может спокойно сказать, что я поправилась, а свёкор посылает к косметологу. Сначала я обижалась, но для них говорить прямо в лоб — это нормально. Они делают это, чтобы ты мог скорее исправить проблему.

Тесная Корея

В Беларуси я ощущаю пространство, широту. В Корее — теснота, дома расположены на небольшом расстоянии. Ты можешь открыть окно, а через два метра — окно соседа. Те, кто живёт в многоквартирных домах, обязаны следить за тем, чтобы после 20 часов ребёнок не бегал и музыка громко не играла. Ты чувствуешь, что живёшь в окружении большого количества людей — и это сильно напрягает".