«О нас все забыли»: в Барановичском районе люди недовольны решением властей 1 23.09.2019, 11:54

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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Люди намерены идти до конца.

Недавно жители деревни Копани, которая находится недалеко от агрогородка Русино, узнали, что рядом с их домами планируют разместить кладбище. Люди возмущены: «видеть из окон памятники и наблюдать за похоронными процессиями – дело не из приятных». К тому же, по мнению местных жителей, из-за такого соседства может ухудшиться качество воды в колодцах. У местных властей тоже своя правда.

Вечером 9 сентября в деревне Копани прошло собрание. На встречу с местными жителями приехали председатель сельисполкома, представитель отдела землеустройства Барановичского райисполкома и сотрудница районного ЖКХ. На повестке дня стояло обустройство нового кладбища. Дело в том, что места на кладбище «Русино», где сейчас хоронят своих близких не только жители Барановичей, но и некоторых деревень Великолукского сельсовета, в который входят и Копани, заканчиваются. В связи с этим под захоронения нужно отводить новое место. И этим местом может быть деревня Копани, пишет intex-press.by.

Местные жители рассказывают, что о намерении властей выделить территорию для захоронения рядом с их домами они узнали в конце августа – начале сентября, причем совершенно случайно.

– Привели ребенка в детский сад в Русино, и там сказали, что у нас в центре деревни собираются делать кладбище. По слухам, первые захоронения появятся уже в декабре. Мы были в шоке, – говорит житель Копаней Святослав Касач.

Люди собрали около 40 подписей и направили коллективное обращение против нового кладбища в Барановичский райисполком. Ответа от районных властей они еще не получили, но председатель сельисполкома инициировал собрание с местными жителями.

«Кладбище – в самом центре»

Встреча, которая длилась около двух часов, была очень эмоциональной. Собравшиеся нервничали, перебивали, не дослушивали друг друга.

Позиция властей такова: хоронить на кладбище в агрогородке Русино будут еще год-полтора, потом его закроют. Городское кладбище обустроят в районе деревни Лесино, а для захоронений Великолукского сельсовета необходимо искать новое место. Оптимальным пока является территория в районе деревни Копани.

Местных жителей такой вариант не устраивает, ведь место, где планируют оборудовать кладбище, находится в центре их деревни.

– Дома в Копанях разбросаны по кругу. И получается, что кладбище будет находиться в самом центре, – говорит жительница деревни Наталья Лядович.

«О нас все забыли»

Местные жители переживают, что соседство с кладбищем (по законодательству минимальное расстояние между создаваемым местом захоронения и границей жилой застройки в сельских населенных пунктах должно составлять не менее 50 метров) будет вредить здоровью их и их детей, отобьет желание у молодежи строить здесь жилье, ведь «никто не захочет жить на кладбище».

– Нам всегда говорили, что на этой территории, где сейчас планируют сделать кладбище, будут ыд ать участки под строительство. А сейчас такой сюрприз. Кто же в нашу деревню после этого поедет жить? – рассуждает Тамара Фрейтак.

Да и «видеть из окон памятники и регулярно наблюдать за похоронными процессиями – дело не из приятных», считают местные.

– В нашей деревне у кого колодцы, у кого скважины. Какая же вода в них будет, если рядом покойников хоронить начнут? – возмущается местный житель Иван Батура.

Люди считают, что они и так не избалованы помощью от государства: в Копанях нет нормальных дорог, водопровода, центральной канализации, газопровода, даже «мобильники тянут через раз».

Если ко всему этому добавить еще и кладбище, судьба деревни будет незавидной.

– Мы живем в 15 минутах езды от города, а такое чувство, что о нас все забыли. Рядом Русино – там и детский сад, и все коммуникации, а у нас – ничего. Так еще и хоронить хотят посреди деревни, – возмущается Наталья Лядович.

Но больше всего людей возмущает то, что их мнение по поводу того, хотят ли они жить около кладбища, никто не спросил.

– Если бы случайно не услышали, так ничего бы и не знали, как будто нас и не касается это вовсе, – говорит Тамара Фрейтак.

Что предлагают люди

На собрании местные жители предложили несколько вариантов решения проблемы. Например, использовать под захоронения кладбище в Великих Луках. По их словам, хотя мест на этом кладбище осталось немного (лет на пять), около половины его территории – очень древние могилы, заросшие бурьяном. По мнению сельчан, там можно было бы разрешить делать новые захоронения.

Но такой вариант, как отметил председатель сельисполкома Сергей Палитаев, вызовет недовольство общественности – особенно тех людей, у которых там похоронены родственники.

Еще один выход, который предложили местные, – чтобы жители Великолукского сельсовета хоронили своих близких на новом кладбище, которое планируют обустроить в районе деревни Лесино.

Но и это, по мнению председателя сельисполкома, устроит не всех.

– Вы же сами меня потом засыплете жалобами, что до кладбища вам ездить почти 40 километров, – сказал на собрании Сергей Палитаев.

К компромиссному решению на собрании стороны так и не пришли. Из числа местных жителей выбрали инициативную группу, которая будет взаимодействовать с властями по вопросу нового кладбища.

Окончательное решение не принято

Согласно закону «О погребении и похоронном деле», решения о создании мест захоронений принимают местные Советы депутатов базового территориального уровня, на территории которых они планируются, с учетом интересов граждан, проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Предложения о создании мест погребения вносятся в том числе и сельскими исполнительными комитетами.

По словам Сергея Палитаева, такое решение депутаты еще не принимали и сейчас сельисполком вместе с соответствующими госслужбами лишь осмотрели предварительные места, подходящие для размещения кладбища.

– Еще нет никакого решения, ни одного документа не подписано. Мы вместе с санстанцией, землеустроительной службой объехали территорию сельсовета, посмотрели все возможные варианты, – говорит Сергей Палитаев.

По его словам, где-то все упирается в территорию, которая принадлежит Министерству обороны, и не факт, что оно ее отдаст. Земли сельхозназначения и лесфонда по законодательству тоже автоматически отпадают, разрешение может дать только президент.

– Поэтому оптимальным вариантом пока видится «карман» около деревни Копани. Но это только предварительно. Нужно еще много согласований. Может, когда там начнут проводить геологические работы, окажется, что это место не подходит, – говорит Сергей Палитаев.

Спросят мнение людей?

По словам председателя сельисполкома, если территория у Копаней будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к созданию кладбищ, мнение местных жителей на этот счет учтут: проведут общественное обсуждение. Но по законодательству участниками этой процедуры могут быть жители соответствующей территориальной единицы, то есть всего Великолукского сельсовета. А в этот сельсовет входит девять деревень.

– Понятно, что Копани, где меньше сотни взрослых жителей, не смогут противостоять всем остальным деревням, которым, по сути, все равно, где будет кладбище, главное – не около их домов, – говорит Тамара Фрейтак.

Чем закончится эта история, пока не известно. У каждой стороны – и у властей, и у жителей – своя правда. Но люди намерены идти до конца. Если на местном уровне их не услышат, они планируют обратиться к Лукашенкг.

– Нашу землю мы не отдадим. Думать в первую очередь надо о живых, а не о мертвых, – говорит жительница деревни Наталья Лядович.