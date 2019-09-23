Крым без энергии 7 23.09.2019, 11:59

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Российская программа провалилась.

Крымская программа энергоэффективности оказалась нежизнеспособной и может быть закрыта, заявила представительница российского Министерства топлива и энергетики Крыма Юлия Джигирей на конференции «Российские технологии в энергетике» в Ялте. По ее мнению, в дотационном оккупированном Крыму инвесторам невыгодно реализовывать такие проекты, пишет Крым. Реалии.

Российскую программу энергоэффективности для Крыма начали обсуждать еще в 2014 году, но приняли только в 2018-м. В ней, в частности, говорится о том, что «фактические потери электроэнергии в энергосетях Крыма доходят до 53%, что непозволительно в условиях дефицита топливно-энергетических ресурсов». В российском Минтопэнерго полуострова говорят, что на сегодняшний день программа не реализована практически ни в одном направлении.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в России Станислав Митрахович объясняет, какие именно проблемы пытаются устранить такими программами.

– Сейчас сложно найти страну или регион страны, в котором не занимались бы энергоэффективностью. Это совершенно не обязательно означает переход на возобновляемые источники энергии, зачастую речь идет о гораздо более простых вещах: сокращение потерь в энергосетях, утепление домов, более высокое качество котлов на тепловых электростанциях. К сожалению, это проблема фактически всех стран постсоветского региона. Власти обсуждают какие-то глобальные вещи, газопроводы и так далее, а идешь по улице – видно, что в доме зимой открыта дверь. Можно заниматься разработкой газовых месторождений, а можно двери вовремя закрывать. По российской федеральной программе должны были потратить очень большие деньги на энергоэффективность, и она отчасти успешна. За пять лет произошло снижение энергоемкости ВВП более чем на 8 процентов, но этого недостаточно.

Станислав Митрахович полагает, что провал российской программы энергоэффективности в Крыму частично связан с местной бюрократией.

Украинский эксперт по энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики Игорь Черкашин убежден, что аннексированный Крым мог стать для России ценным полигоном для экспериментов в этой сфере.

– Мне очень удивительно слышать, что в Крыму пытаются свернуть улучшения энергоэффективности, потому что полуостров должен был бы оказаться тем полигоном, где могли бы отрабатываться технологии управления спросом, что очень важно и современно. Управление спросом – это не веерные отключения, это когда сам потребитель заинтересован в определенном графике потребления. Строительство электростанций, генерирующих мощностей не значит, что они сами по себе являются образцом энергоэффективности. Крым никогда не отличался хорошими показателями энергоэффективности линий электропередач, там достаточно устаревший парк трансформаторов – это общая болезнь по Украине была и есть.

Эксперт по вопросам энергетики «Реанимационного пакета реформ» Виктор Буток считает, что Россия глобально не заинтересована в развитии возобновляемых источников энергии, в том числе в аннексированном Крыму.

– В Крыму очень хороший потенциал: много солнца для фотовольтаики, много ветра. Но все это не будет иметь значения по одной простой причине: основная ставка, которую продвигает на глобальный рынок Россия, делается на ископаемые источники энергии. Это их основная тема. Более того, несколько высокопоставленных российских чиновников заявили, что возобновляемые источники энергии наносят глобальный вред, по их мнению. Если в Крыму у них не дай бог хорошо пойдет проект возобновляемой энергетики, то они сами себя дезавуируют. При этом достаточно сильное технологическое развитие в этой сфере происходит в Китае, с которым Россия собирается дружить. В частности, в фотовольтаике, в разумном управлении сетями и в аккумуляции энергии – это три ключевых компонента для развития возобновляемых источников.

Ранее директор украинской компании Simple Energy Виталий Устимчук рассказал, что семь лет назад солнечная энергетика в Крыму активно развивалась и что сейчас она была бы даже более перспективной:

«Мы поставляли оборудование в Крым в 2012 году и можем сказать, что на полуострове тогда очень сильно развивалась альтернативная энергетика. Это был передовой регион в Украине, была построена солнечная электростанция на три гигаватта. В Крыму очень много солнца, он может обеспечить себя примерно на 40 процентов за счет альтернативных источников энергии. Сегодня стоимость оборудования для генерации очень снизилась, цена ее выработки соответственно. Энергия, которая вырабатывается за счет солнца, сейчас практически стоит так же, как электроэнергия, которую Крым получает из России по кабелю. Солнечная панель на 300 ватт несколько лет назад стоила 300 долларов, а сегодня всего 120-130».